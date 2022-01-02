Безусловно, пандемия COVID-19 и переход на удаленный формат работы только закрепили имеющуюся тенденцию. Однако возникает вопрос: как получить максимальную пользу от обучения?
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Исследовательница Энн Трамбор, являющаяся исполнительным директором по цифровым технологиям и открытой регистрации в Дарденской школе бизнеса при Университете Вирджинии, предлагает несколько способов.
4 совета
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Обозначьте цель
Необходимо четко понимать, что вы хотите получить от выбранного курса. К примеру, это может быть освоение новых навыков, получение дополнительных знаний, повышение производительности труда, поиск новой работы или продвижение уже имеющейся. Так учащийся повышает шанс завершить курс и получить сертификат.
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Просмотрите видео и пересдайте тест снова
Эксперт убеждена, что оценки играют второстепенную роль. Попробовать еще раз – отнюдь не стыдно, ведь именно упорство является безусловным залогом карьерных преимуществ в будущем. Сложный курс может оказаться более полезным, чем тот, который учащийся может пройти без особого труда.
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Завершить курс
Сегодня есть множество краткосрочных курсов, которые длятся всего четыре или пять недель. Так, они требуют менее трех часов в неделю. Учащиеся, завершившие онлайн-курс, с большей вероятностью узнают что-то новое, улучшат работу, получат повышение, новую работу или начнут собственный бизнес. Кроме того, они могут получить цифровой сертификат или пиктограмму для размещения в социальных сетях, чтобы проинформировать потенциальных работодателей об успешном прохождении курса.
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Выбор бренда
По результатам опроса большинство рекрутеров стремятся нанимать учеников с сертификатами выдающихся университетов, а не коммерческих учреждений. К счастью, сегодня многие известные университеты и компании предлагают доступные или бесплатные курсы. Так, можно изучать:
- аналитику данных от IBM;
- бизнес-стратегию от Дарденской школы;
- машинное обучение от Стэнфорда;
- информатику, робототехнику, экономику здравоохранения и науку о счастье от Мичиганского, Гарвардского, Пенсильванского и Йельского университетов.