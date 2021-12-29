Независимо от того, решаете ли вы кардинально сменить карьерный курс или перейти на другую должность, сделать выбор бывает непросто. Здесь следует сосредоточиться на трех аспектах: цели, людях и темпе.

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Цель

На первый взгляд, задача определить, зачем мы живем и работаем, кажется слишком глобальной. На самом деле, цель сводится к двум вещам: определить, кому вы хотите помочь своей работой и каким образом.

Самый быстрый способ раскрыть цель, которая вами движет – вспомнить, когда вы последний раз заканчивали долгий день, чувствуя приток энергии и гордость за то, что вы только что сделали, даже если сам проект еще далек от завершения.

В такие моменты мы полностью отвечаем своим ценностям и миссии. Это состояние потока. Задайте себе следующие вопросы:

Какие цели привлекают ваше внимание и побуждают действовать?

Как вы хотите потратить свое время, деньги и влияние в соответствии с собственными ценностями?

Какие действия, опыт и вклад вы хотели бы оставить после себя?

Эти вопросы не относятся к вашим умениям, опыту или компетенциям. Когда наша работа отвечает тому, что нам важно, она естественно развивает все необходимые навыки.

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Люди

Мы часто упускаем тот факт, что наши коллеги – один из важных факторов нашего индивидуального потенциала развития и направления карьеры.

Те, с кем вы непосредственно работаете, определяют, какой опыт вы приобретете, какие лидерские качества унаследуете и какой опыт получите. Ищите команду, которая не просто вам понравится. Ищите тех, на кого хотите походить. Задайте себе следующие вопросы:

Какой круг людей воплощает ваши идеалы по поводу амбиций, баланса, опыта и приоритетов?

Кто из лидеров (в вашей компании, сообществе и во всем мире) имеет навыки и репутацию, которые вы надеетесь развить?

Какие наставники или спонсоры вам нужны на рабочем месте, чтобы обеспечить необходимый контроль или возможности?

Как вам проводить больше времени с вдохновляющей, воспитывающей вас группой единомышленников и открывающей перед вами двери возможностей?

Подумайте, что вас мотивирует: конкуренция или сотрудничество внутри команды? Если текущая команда не соответствует вашему идеалу, ищите наставников и партнеров в большей организации, вашем сообществе или онлайн.

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Темп

Ваш желаемый темп определяется вашими целями и текущими жизненными обстоятельствами, поэтому ваша идеальная роль может со временем измениться.

Разочарование возникает, когда профессиональные и личные требования не совпадают. Чтобы попытаться найти правильный баланс, задайте себе следующие вопросы:

Как часто вы хотите, чтобы вы ожидали повышения уровня ваших навыков и знаний на этом этапе вашей карьеры?

Каков ваш идеальный график для продвижения? Кто вы на этом этапе карьеры – спринтер или марафонец?

Какую роль вы хотите сыграть в плане изменений и вклада? Вы хотите сразу управлять или играть вспомогательную роль?

Подумайте, соответствует ли ваша текущая среда этим ответам. Вы хотите приключений и давления, свойственных стартапу на ранней стадии, или устойчивого прогресса и рутины стабильной компании?

Как оценить себя на соответствие карьерным возможностям

Планирование следующего карьерного шага – это вдохновляющий опыт. Это позволяет вам согласовывать свою работу с вашими приоритетами и ценностями и избегать влияния денег, должностей или других факторов, которые сами по себе не доставляют удовольствия.

Независимо от того, проходите ли вы собеседование в новой компании или просто оцениваете, насколько текущая роль вам подходит, используйте следующие вопросы.

Цель (культура):

Какие интересы и цели объединяют членов команды вне их рабочих обязанностей?

Какие цели движут лучшими исполнителями этой компании?

Какое наследие стремится создать эта компания/команда?

Люди (мотивация и стимулы):

Какие качества работников наиболее эффективны в этой организации?

Как эта команда/компания инвестирует в развитие и обучение сотрудников в долгосрочной перспективе?

Каковы краткосрочные и долгосрочные приоритеты для выполнения этой роли?

Темп (лидерство и видение):

Как и когда в этой команде стимулируются ключевые результаты?

Как руководство реагирует на коллег, которые плохо справляются и испытывают трудности?

Как лучшие сотрудники получают продвижение и избегают эмоционального выгорания?

Потратив время на оценку своих ценностей, в будущем вы сможете избежать застоя в карьере, выгорания и потери работы из-за эволюции отрасли.