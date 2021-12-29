Независимо от того, решаете ли вы кардинально сменить карьерный курс или перейти на другую должность, сделать выбор бывает непросто. Здесь следует сосредоточиться на трех аспектах: цели, людях и темпе.
Интересно Мобильность, коллаборация и инклюзивность: принципы, мотивирующие людей в МакДональдз
Цель
На первый взгляд, задача определить, зачем мы живем и работаем, кажется слишком глобальной. На самом деле, цель сводится к двум вещам: определить, кому вы хотите помочь своей работой и каким образом.
Самый быстрый способ раскрыть цель, которая вами движет – вспомнить, когда вы последний раз заканчивали долгий день, чувствуя приток энергии и гордость за то, что вы только что сделали, даже если сам проект еще далек от завершения.
В такие моменты мы полностью отвечаем своим ценностям и миссии. Это состояние потока. Задайте себе следующие вопросы:
- Какие цели привлекают ваше внимание и побуждают действовать?
- Как вы хотите потратить свое время, деньги и влияние в соответствии с собственными ценностями?
- Какие действия, опыт и вклад вы хотели бы оставить после себя?
Эти вопросы не относятся к вашим умениям, опыту или компетенциям. Когда наша работа отвечает тому, что нам важно, она естественно развивает все необходимые навыки.
Обратите внимание Равенство, открытость и уважение: что нужно знать о принципах работы МакДональдз
Люди
Мы часто упускаем тот факт, что наши коллеги – один из важных факторов нашего индивидуального потенциала развития и направления карьеры.
Те, с кем вы непосредственно работаете, определяют, какой опыт вы приобретете, какие лидерские качества унаследуете и какой опыт получите. Ищите команду, которая не просто вам понравится. Ищите тех, на кого хотите походить. Задайте себе следующие вопросы:
- Какой круг людей воплощает ваши идеалы по поводу амбиций, баланса, опыта и приоритетов?
- Кто из лидеров (в вашей компании, сообществе и во всем мире) имеет навыки и репутацию, которые вы надеетесь развить?
- Какие наставники или спонсоры вам нужны на рабочем месте, чтобы обеспечить необходимый контроль или возможности?
- Как вам проводить больше времени с вдохновляющей, воспитывающей вас группой единомышленников и открывающей перед вами двери возможностей?
Подумайте, что вас мотивирует: конкуренция или сотрудничество внутри команды? Если текущая команда не соответствует вашему идеалу, ищите наставников и партнеров в большей организации, вашем сообществе или онлайн.
К слову McDonald's внедряет систему для людей с нарушениями слуха
Темп
Ваш желаемый темп определяется вашими целями и текущими жизненными обстоятельствами, поэтому ваша идеальная роль может со временем измениться.
Разочарование возникает, когда профессиональные и личные требования не совпадают. Чтобы попытаться найти правильный баланс, задайте себе следующие вопросы:
- Как часто вы хотите, чтобы вы ожидали повышения уровня ваших навыков и знаний на этом этапе вашей карьеры?
- Каков ваш идеальный график для продвижения? Кто вы на этом этапе карьеры – спринтер или марафонец?
- Какую роль вы хотите сыграть в плане изменений и вклада? Вы хотите сразу управлять или играть вспомогательную роль?
Подумайте, соответствует ли ваша текущая среда этим ответам. Вы хотите приключений и давления, свойственных стартапу на ранней стадии, или устойчивого прогресса и рутины стабильной компании?
Как оценить себя на соответствие карьерным возможностям
Планирование следующего карьерного шага – это вдохновляющий опыт. Это позволяет вам согласовывать свою работу с вашими приоритетами и ценностями и избегать влияния денег, должностей или других факторов, которые сами по себе не доставляют удовольствия.
Независимо от того, проходите ли вы собеседование в новой компании или просто оцениваете, насколько текущая роль вам подходит, используйте следующие вопросы.
Цель (культура):
- Какие интересы и цели объединяют членов команды вне их рабочих обязанностей?
- Какие цели движут лучшими исполнителями этой компании?
- Какое наследие стремится создать эта компания/команда?
Люди (мотивация и стимулы):
- Какие качества работников наиболее эффективны в этой организации?
- Как эта команда/компания инвестирует в развитие и обучение сотрудников в долгосрочной перспективе?
- Каковы краткосрочные и долгосрочные приоритеты для выполнения этой роли?
Темп (лидерство и видение):
- Как и когда в этой команде стимулируются ключевые результаты?
- Как руководство реагирует на коллег, которые плохо справляются и испытывают трудности?
- Как лучшие сотрудники получают продвижение и избегают эмоционального выгорания?
Потратив время на оценку своих ценностей, в будущем вы сможете избежать застоя в карьере, выгорания и потери работы из-за эволюции отрасли.