Как получить максимальную пользу от онлайн-курсов: 4 способа

В последние годы сверхпопулярными являются онлайн-курсы в самых разных отраслях – образовании, бизнесе, технологиях и т.д. Например, многочисленные бесплатные программы доступны на площадках Udemy, Coursera и EDX.

Безусловно, пандемия COVID-19 и переход на удаленный формат работы только закрепили имеющуюся ​​тенденцию. Однако возникает вопрос: как получить максимальную пользу от обучения?

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Исследовательница Энн Трамбор, являющаяся исполнительным директором по цифровым технологиям и открытой регистрации в Дарденской школе бизнеса при Университете Вирджинии, предлагает несколько способов.

4 совета

Обозначьте цель

Необходимо четко понимать, что вы хотите получить от выбранного курса. К примеру, это может быть освоение новых навыков, получение дополнительных знаний, повышение производительности труда, поиск новой работы или продвижение уже имеющейся. Так учащийся повышает шанс завершить курс и получить сертификат.

Просмотрите видео и пересдайте тест снова

Эксперт убеждена, что оценки играют второстепенную роль. Попробовать еще раз – отнюдь не стыдно, ведь именно упорство является безусловным залогом карьерных преимуществ в будущем. Сложный курс может оказаться более полезным, чем тот, который учащийся может пройти без особого труда.

Завершить курс

Сегодня есть множество краткосрочных курсов, которые длятся всего четыре или пять недель. Так, они требуют менее трех часов в неделю. Учащиеся, завершившие онлайн-курс, с большей вероятностью узнают что-то новое, улучшат работу, получат повышение, новую работу или начнут собственный бизнес. Кроме того, они могут получить цифровой сертификат или пиктограмму для размещения в социальных сетях, чтобы проинформировать потенциальных работодателей об успешном прохождении курса.

Выбор бренда

По результатам опроса большинство рекрутеров стремятся нанимать учеников с сертификатами выдающихся университетов, а не коммерческих учреждений. К счастью, сегодня многие известные университеты и компании предлагают доступные или бесплатные курсы. Так, можно изучать: