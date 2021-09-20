Экологическую инициативу "Увидел? Убери" запустила общественная организация "Let's do it Ukraine". Главная цель – освободить максимальное количество локаций от мусора. Организаторы призывают всех и каждого участвовать, ведь это большой вклад в спасение планеты.
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Желающие принять участие в уборке с целью защиты окружающей среды могут ознакомиться с локациями
на cайте организации. Как поддержать инициативу объединиться с друзьями/родственниками и прийти на пункт уборки; собрать мусор, донести его до ближайшего мусорного бака, или сдать на переработку; поделиться фотографиями в соцсетях с хэштегом #побачивприбери #letsdoitukraine #worldcleanupday; зафиксировать результаты на сайте letsdoitukraine.org. В Украине прошла экологическая акция в рамках World Cleanup Day: смотрите видео
Справка: Международная акция Всемирного дня уборка World Cleanup Day проходит ежегодно в третью субботу сентября. Она охватывает 180 стран и объединяет более 50 миллионов участников. В прошлом году на уборку вышли 140 000 участников. Они очистили более 2 138 локаций в 24 областях и 243 населенных пунктах. В результате удалось собрать 764 тонны мусора.
Полный текст публикации ОО "Let's do it Ukraine":
Международная акция Всемирный день уборки World Cleanup Day в Украине официально продлена до 26 сентября! Присоединяйтесь! Делайте фото, Сторис на локациях до и после уборки, отмечайте организаторов в социальных сетях #побачивприбери #letsdoitukraine #worldcleanupday фейсбук: @letsdoitukraineeco, инстаграм: @letsdoitukraine, @ worldcleanupday.global, а крутые фото присылайте файлами в фото / видео банк акции в телеграмм https://t.me/Photo_Video_WCD2021. Устанавливайте рамку в фейсбук "WCD2021", пользуйтесь GIF World Cleanup. Делайте активности в социальных сетях: посты, сторис, отмечайте свою геолокацию, призывайте друзей присоединяться. В случае возникновения вопросов, кризисных ситуаций, проблемы логистики мусора обращайтесь в соответствующие службы, нашим координаторам, также будет работать оперативный чат поддержки от национального организационного комитета в телеграмм https://t.me/LDUSupport. Сразу после акции, координаторов и организаторов локаций, корпоративных и индивидуальных участников просят занести свои результаты к национальной отчетной онлайн формы по ссылке: https://forms.gle/C6ybxoMRsRogAvFd8 акции к 26 сентября 2021 включительно (онлайн сертификат, письмо с общими национальными результатам акции пришлют на указанный электронный адрес с 1 по 10 октября). Лучшие получат подарки от партнеров.