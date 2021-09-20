Экологическую инициативу "Увидел? Убери" запустила общественная организация "Let's do it Ukraine". Главная цель – освободить максимальное количество локаций от мусора. Организаторы призывают всех и каждого участвовать, ведь это большой вклад в спасение планеты.

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Желающие принять участие в уборке с целью защиты окружающей среды могут ознакомиться с локациями на cайте организации.

Как поддержать инициативу

объединиться с друзьями/родственниками и прийти на пункт уборки;

собрать мусор, донести его до ближайшего мусорного бака, или сдать на переработку;

поделиться фотографиями в соцсетях с хэштегом #побачивприбери #letsdoitukraine #worldcleanupday;

зафиксировать результаты на сайте letsdoitukraine.org.

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