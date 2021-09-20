Екологічну ініціативу "Побачив? Прибери" запустила громадська організація "Let's do it Ukraine". Головна мета – звільнити максимальну кількість локацій від сміття. Організатори закликають усіх та кожного долучатися, адже це неабиякий внесок у порятунок планети.

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Охочі взяти участь у прибиранні з метою захисту навколишнього середовища можуть ознайомитися з локаціями на cайті організації.

Як підтримати ініціативу

об'єднатися з друзями/родичами та прийти на пункт прибирання;

зібрати сміття, донести його до найближчого сміттєвого бака, або здати на переробку;

поділитися світлинами у соцмережах з хештегами #побачивприбери #letsdoitukraine #worldcleanupday;

зафіксувати результати на сайті letsdoitukraine.org.

В Україні пройшла екологічна акція в межах World Cleanup Day: дивіться відео

Довідка: Міжнародна акція Всесвітнього дня прибирання World Cleanup Day проходить щороку в третю суботу вересня. Вона охоплює 180 країн та об'єднує понад 50 мільйонів учасників. Минулого року на прибирання вийшли 140 тисяч учасників. Вони очистили понад 2 138 локацій у 24 областях та 243 населених пунктах. В результаті вдалося зібрати 764 тонни сміття.

Повний текст публікації ГО "Let's do it Ukraine"

Міжнародну акцію Всесвітній день прибирання World Cleanup Day в Україні офіційно продовжено до 26 вересня ! Приєднуйтесь!

Робіть фото, сторіси на локаціях до і після прибирання, відмічайте організаторів у соціальних мережах #побачивприбери #letsdoitukraine #worldcleanupday фейсбук: @letsdoitukraineeco, інстаграм: @letsdoitukraine, @worldcleanupday.global, а найкрутіші фото надсилайте файлами в фото/відео банк акції у телеграм https://t.me/Photo_Video_WCD2021. Встановлюйте рамку у фейсбук “WCD2021”, користуйтесь GIF World Cleanup. Робіть активності в соціальних мережах: пости, сторіси, відмічайте свою геолокацію, закликайте друзів приєднуватись.

В разі виникнення запитань, кризових ситуацій, проблеми логістики сміття звертайтесь до відповідних служб, наших координаторів, також буде працювати оперативний чат підтримки від національного організаційного комітету у телеграм https://t.me/LDUSupport.

Одразу після акції, координаторів та організаторів локацій, корпоративних та індивідуальних учасників просять занести свої результати до національної звітної онлайн форми за посиланням: https://forms.gle/C6ybxoMRsRogAvFd8 акції до 26 вересня 2021 року включно (онлайн сертифікат, лист з загальними національними результатами акції надішлють на вказану електронну адресу з 1 по 10 жовтня). Найкращі отримають подарунки від партнерів.