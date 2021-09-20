Экоакцию в рамках World Cleanup Day продлили: детали

В субботу, 18 сентября, украинцы вышли на уборку в рамках Всемирного дня уборки. Однако во многих уголках Украины помешала непогода. Так, организаторы решили продолжить акцию до 26 сентября.

Экологическую инициативу "Увидел? Убери" запустила общественная организация "Let's do it Ukraine". Главная цель – освободить максимальное количество локаций от мусора. Организаторы призывают всех и каждого участвовать, ведь это большой вклад в спасение планеты.

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Желающие принять участие в уборке с целью защиты окружающей среды могут ознакомиться с локациями на cайте организации.

Как поддержать инициативу

объединиться с друзьями/родственниками и прийти на пункт уборки;

собрать мусор, донести его до ближайшего мусорного бака, или сдать на переработку;

поделиться фотографиями в соцсетях с хэштегом #побачивприбери #letsdoitukraine #worldcleanupday;

зафиксировать результаты на сайте letsdoitukraine.org.

В Украине прошла экологическая акция в рамках World Cleanup Day: смотрите видео

Международная акция Всемирного дня уборка World Cleanup Day проходит ежегодно в третью субботу сентября. Она охватывает 180 стран и объединяет более 50 миллионов участников. В прошлом году на уборку вышли 140 000 участников. Они очистили более 2 138 локаций в 24 областях и 243 населенных пунктах. В результате удалось собрать 764 тонны мусора.

Полный текст публикации ОО "Let's do it Ukraine":

Международная акция Всемирный день уборки World Cleanup Day в Украине официально продлена до 26 сентября! Присоединяйтесь!

Делайте фото, Сторис на локациях до и после уборки, отмечайте организаторов в социальных сетях #побачивприбери #letsdoitukraine #worldcleanupday фейсбук: @letsdoitukraineeco, инстаграм: @letsdoitukraine, @ worldcleanupday.global, а крутые фото присылайте файлами в фото / видео банк акции в телеграмм https://t.me/Photo_Video_WCD2021. Устанавливайте рамку в фейсбук "WCD2021", пользуйтесь GIF World Cleanup. Делайте активности в социальных сетях: посты, сторис, отмечайте свою геолокацию, призывайте друзей присоединяться.

В случае возникновения вопросов, кризисных ситуаций, проблемы логистики мусора обращайтесь в соответствующие службы, нашим координаторам, также будет работать оперативный чат поддержки от национального организационного комитета в телеграмм https://t.me/LDUSupport.

Сразу после акции, координаторов и организаторов локаций, корпоративных и индивидуальных участников просят занести свои результаты к национальной отчетной онлайн формы по ссылке: https://forms.gle/C6ybxoMRsRogAvFd8 акции к 26 сентября 2021 включительно (онлайн сертификат, письмо с общими национальными результатам акции пришлют на указанный электронный адрес с 1 по 10 октября). Лучшие получат подарки от партнеров.