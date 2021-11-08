Экологи назвали государства, которые полностью уничтожит глобальное потепление

Из-за глобального потепления значительная часть суши может оказаться под водой. Впрочем, есть государства, которые могут полностью исчезнуть с лица Земли.

Изменения климата вскоре станут причиной еще более быстрого таяния ледников и повышения уровня моря. Об этом заявила координатор глобальной сети экологических неправительственных организаций Climate Action Network Пелениза Алофа.

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Затопление грозит трем государствам

Следствием глобального потепления может стать то, что три островных государства полностью окажутся под водой. Речь идет о:

Кирибати,

Тувалу,

Маршалловы острова.

Все они расположены в Тихом океане и могут оказаться под водой. В этих государствах всего проживают более 150 тысяч человек.

Как человек, живущий на островах Кирибати, потери и ущерб от изменения климата сейчас являются постоянной особенностью нашей жизни. Речь о повышении уровня моря, грозящего полностью поглотить наши дома,

– заявила Пелениза Алофа.

Что о них известно

Кирибати – это тихоокеанское государство, состоящее из 33 маленьких атоллов. Из них 20 – безлюдные. Это самое большое из трех государств, где проживают около 100 тысяч человек.

Республика Кирибати: карта

Маршалловы острова – еще одно тихоокеанское государство. Она расположена на 29 атоллах и 5 островах архипелага, а население составляет около 57 тысяч человек. К слову, Маршалловы острова ассоциированы с США.

Маршалловы острова: карта

Тувалу – самое маленькое из трех государств. Оно расположено на 5 атоллах и 4 островах, а население составляет около 11 тысяч человек.

Тувалу: карта