Зміни клімату невдовзі стануть причиною ще більш швидкого танення льодовиків і підвищення рівня моря. Про це заявила координаторка глобальної мережі екологічних неурядових організацій Climate Action Network Пеленіза Алофа.

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Затоплення загрожує трьом державам

Наслідком глобального потепління може стати те, що три острівні держави повністю опиняться під водою. Мовиться про:

Кірібаті,

Тувалу,

Маршаллові острови.

Усі вони розташовані в Тихому океані й просто можуть опинитися під водою. У цих державах загалом проживають понад 150 тисяч осіб.

Як людина, що живе на островах Кірібаті, втрати і збитки від зміни клімату зараз є постійною особливістю нашого життя. Мова про підвищення рівня моря, яке загрожує повністю поглинути наші будинки,

– заявила Пеленіза Алофа.

Що про них відомо

Кірібаті – це тихоокеанська держава, яка складається з 33 маленьких атолів. З них 20 – безлюдні. Це найбільша з трьох держав, де проживають близько 100 тисяч людей.

Республіка Кірібаті: карта

Маршаллові острови – ще одна тихоокеанська держава. Вона розташована на 29 атолах і 5 островах архіпелагу, а населення становить близько 57 тисяч осіб. До слова, Маршаллові острови асоційовані зі США.

Маршаллові острови: карта

Тувалу – найменша з трьох держав. Вона розташована на 5 атолах і 4 островах, а населення становить близько 11 тисяч осіб.

Тувалу: карта