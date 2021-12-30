"Экошкола года": назвали 50 наиболее экологичных школ Украины

В Украине впервые составили национальный рейтинг "Экошкола года", в который вошли 50 учебных заведений. Все они вместе собрали и сдали на переработку 91 151 килограмм макулатуры и тонны других отходов.

В финал вошли 50 учебных заведений. На протяжении всего года участники успешно реализовали экологические инициативы, проводили онлайн и офлайн акции, кампании, мобилизовали ресурсы и внедряли систему правильного обращения с отходами.

Интересно Биотопливо и даже удобрения: на что перерабатывают отходы в McDonald's

Результаты финалистов

В общей сложности 50 учебных заведений собрали в своих проектах 29 007 участников для экологических действий: учащаяся молодежь, педагогический коллектив, родители и община.

Итого собрали и сдали на переработку 91 151 килограмм макулатуры, 10 293 килограмма пластика, 1 285 илограмм ТетраПака.

В пункты приема также передали 21 171 килограмм других отходов: органику, пленку, стекло, жестяные и алюминиевые банки, металлолом, пластиковые крышечки, отработанные источники питания и даже монетки.

Самые экологические школы:

Херсонская ООШ І-ІІІ степеней №32; Переяславская ООШ І-ІІІ степеней №3 (Киевская область); Учебно-воспитательное заведение, ООШ І-ІІІ степеней – гимназия №6, Винница; ООШ І-ІІІ степеней №20, Винница; Зеньковская специализированная школа I-III ступеней №1 (Полтавская область).