До фіналу увійшли 50 навчальних закладів. Протягом усього року учасники успішно реалізували екологічні ініціативи, проводили онлайн та офлайн акції, кампанії, мобілізували ресурси та впроваджували систему правильного поводження з відходами.

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Успіхи фіналістів

Загалом 50 навчальних закладів зібрали у своїх проєктах 29 007 учасників для екологічних дій: учнівська молодь, педагогічний колектив, батьки та громада.

Разом зібрали та здали на переробку 91 151 кілограм макулатури, 10 293 кілограми пластику, 1 285 ілограмів ТетраПаку.

До пунктів прийому також передали 21 171 кілограм інших відходів: органіку, плівку, скло, жерстяні та алюмінієві банки, металобрухт, пластикові кришечки, відпрацьовані джерела живлення й навіть монетки.

Найекологічніші школи:

Херсонська ЗОШ І-ІІІ ступенів №32; Переяславська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 (Київська область); Навчально-виховний заклад, ЗОШ І-ІІІ ступенів – гімназія №6, Вінниця; ЗОШ І-ІІІ ступенів №20, Вінниця; Зіньківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1 (Полтавська область).

Зверніть увагу! Повний список фіналістів національного рейтингу "Екошкола року" – доступний за посиланням.