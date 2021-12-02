Так, основатель Microsoft продолжит заниматься фондом, который они создали вместе с экс-женой. В свою очередь Мелинда сосредоточится на собственном Pivotal Ventures.

Важно "Фундация Дом Рональда МакДональда" в Украине празднует 5 лет: результаты работы

Заметим! Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, состояние 66-летнего Гейтса оценивают в 135 миллиардов долларов. Он занимает 4 строчку после Илона Маска, Джеффа Безоса и Бернара Арно. Состояние бывшей жены основателя Microsoft Мелинды Френч Гейтс достигает 11,7 миллиарда долларов.

Что известно о филантропии Гейтсов

В 2010 году супруги основали благотворительный фонд – Bill & Melinda Gates Foundation. Впоследствии к ним присоединилось немало состоятельных людей. В настоящее время это одна из самых влиятельных некоммерческих организаций мира, которая ежегодно направляет 5 миллиардов долларов на борьбу с бедностью, болезнями и неравенством.

По информации фонда, с момента основания потрачено около 54,8 миллиарда долларов. В прошлом году фонд пообещал выделить около 250 миллионов долларов на помощь по борьбе с пандемией COVID-19, при этом часть средств была направлена ​​на распространение жизненно важных доз вакцины в Африке и Южной Азии.

В этом году Билл и Мелинда Френч Гейтс развелись после 27 лет брака. 30 ноября, спустя 7 месяцев после развода, они обнародовали новые планы в письмах Giving Pledge.

Что такое The Giving Pledge (Клятва дарения) Филантропическая кампания, созданная американскими миллиардерами Уорреном Баффетом и Биллом Гейтсом. Цель – побуждать богатых людей и их семьи пожертвовать большую часть средств на филантропию. По состоянию на август 2020 года это обязательство подписали 211 человек из 23 стран. Большинство из них – долларовые миллиардеры.

Планы экс-супругов

Билл Гейтс отметил, что фонд остается для него приоритетным. В то же время миллиардер осуществляет активные пожертвования в других сферах, в частности, это касается смягчения последствий изменения климата и борьбы с болезнью Альцгеймера.

Я горжусь всем, чего мы достигли на этот момент: от поддержки вакцинации до помощи школам,

– написал Билл.

Мелинда Френч Гейтс в своем обращении упоминает BMGF, который она помогла основать. Но теперь она будет уделять максимум внимания благотворительному подразделению собственной компании Pivotal Ventures, которая была создана в 2015 году для продвижения социального прогресса в США.

Я обязуюсь делать больше, чем просто выписывать чеки. Свое время, энергию и усилия я буду посвящать борьбе с бедностью и продвижению равенства – для женщин, девочек и других маргинализованных групп – в Соединенных Штатах и ​​во всем мире,

– написала Мелинда.

Следовательно, пожертвования и дальше будут сосредоточены на людях, для которых препятствия на пути к равенству наибольшие.

"Хотя я всегда стремилась отдать деньги своему сообществу, я никогда не думала, что смогу отдать миллиарды долларов", – добавила она.