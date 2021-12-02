Так, засновник Microsoft продовжить опікуватися фондом, який вони створили разом з ексдружиною. У свою чергу Мелінда зосередиться на власному Pivotal Ventures.

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Зауважимо! Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, статки 66-річного Гейтса оцінюють у 135 мільярдів доларів. Він посідає 4 сходинку після Ілона Маска, Джеффа Безоса та Бернара Арно. Статки колишньої дружини засновника Microsoft Мелінди Френч Гейтс сягають 11,7 мільярда доларів.

Що відомо про філантропію Гейтсів

У 2010 році подружжя заснувало благодійний фонд – Bill & Melinda Gates Foundation. Згодом до них приєдналося чимало заможних людей. Наразі це одна з найвпливовіших некомерційних організацій світу, яка щороку спрямовує 5 мільярдів доларів на боротьбу з бідністю, хворобами та нерівністю.

За інформацією фонду, з моменту заснування витрачено близько 54,8 мільярда доларів. Минулого року фонд пообіцяв виділити близько 250 мільйонів доларів на допомогу у боротьбі з пандемією COVID-19, при цьому частина коштів була спрямована на поширення життєво важливих доз вакцини в Африці та Південній Азії.

Цьогоріч Білл та Мелінда Френч Гейтс розлучилися після 27 років шлюбу. 30 листопада, через 7 місяців після розлучення, вони оприлюднили нові плани у листах Giving Pledge.

Що таке The Giving Pledge (Присяга дарування) Філантропічна кампанія, створена американськими мільярдерами Ворреном Баффетом і Біллом Гейтсом. Мета – спонукати найбагатших людей та їхні сім'ї пожертвувати більшу частину коштів на філантропію. Станом на серпень 2020 року це зобов'язання підписали 211 осіб з 23 країн. Більшість з них – доларові мільярдери.

Плани експодружжя Білл Гейтс зауважив, що фонд залишається для нього пріоритетним. Водночас мільярдер здійснює активні пожертви в інших сферах, зокрема це стосується пом'якшення наслідків зміни клімату та боротьби з хворобою Альцгеймера.

Я пишаюся всім, чого ми досягли на цю мить: від підтримки вакцинації до допомоги школам,

– написав Білл.

Мелінда Френч Гейтс у своєму зверненні згадує про BMGF, який вона допомогла заснувати. Однак відтепер вона приділятиме максимум уваги благодійному підрозділу власної компанії Pivotal Ventures, яка була створена у 2015 році для просування соціального прогресу у США.

Я зобов'язуюся робити більше, ніж просто виписувати чеки. Свій час, енергію та зусилля я присвячуватиму боротьбі з бідністю та просуванню рівності – для жінок, дівчаток та інших маргіналізованих груп – у Сполучених Штатах та в усьому світі,

– написала Мелінда.

Відтак, пожертви й надалі будуть зосереджені на людях, для яких перешкоди на шляху до рівності є найбільшими.

"Хоча я завжди прагнула віддати гроші своїй спільноті, я ніколи не думала, що зможу віддати мільярди доларів", – додала вона.