Экспортируют за границу: на Волыни община запустила успешное ягодное производство

Жители Прилесненской общины (Волынь) положили начало собственному ягодному производству. Большой объем продукции экспортируется за границу.

Прежде всего, колоссальный успех предприятия связывают с двумя факторами – мощными ресурсами и блестящим человеческим потенциалом. Сегодня "ягодным" делом занимается почти 20% населения общины. Полученные доходы позволяют обеспечивать деятельность детских садов и центра досуга.

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Объединились и не прогадали

Когда люди объединяются ради общих целей, им под силу любые вызовы. Более того, среди преимуществ волынян: удачное расположение, опыт местных жителей и увеличение территории в ходе децентрализации.

Местное население уже давно стремилось заниматься предпринимательством и выращиванием ягод. Никаких сомнений у нас не было. А еще наша земля – уникальная. Более 65% территории общины – это леса, а такая местность – идеальна для выращивания ягод.

– отметил заместитель сельского головы Алексей Гнатюк.

Ягоды, выращиваемые на Волыни / Фото Программа "U-LEAD с Европой"

Кроме того, предприятие обеспечило новые рабочие места и вернуло на Волынь талантливую молодежь. Теперь не обязательно ехать за границу, чтобы заработать на достойную жизнь. "Инвесторы арендуют наши земли и вкладывают средства в выращивание ягод. Мы как община получаем прибыль", – добавляет господин Гнатюк. Зарабатывают и местные коммунальщики, помогающие обрабатывать землю.

На производстве ягод община останавливаться не планирует. Речь идет также о создании туристического кластера и производстве альтернативного источника энергии — трески.

Производство является результатом первых шагов реализации стратегии развития, разработанной в рамках Программы "U-LEAD с Европой".