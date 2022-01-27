Украинка Елена Бурьян решилась сделать шаг в неизвестность и запустила свой бизнес. Она убеждена, что великие дела начинаются с маленькой мечты. Сегодня женщина – владелица магазина стильной мужской одежды.

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Как это было

Безусловно, будущая бизнес-вумен осознавала все сопутствующие сложности развития собственного дела в прифронтовой зоне: близость к линии разграничения, проблемы с кредитованием, нехватка рабочих рук и заказов. Однако вера в свою идею и уверенность в успехе были сильнее.

Все началось с 2014 года, когда швейная фабрика в Попасной прекратила свое существование. Женщина была сотрудницей предприятия, без работы остались и многие ее коллеги. Елена не побоялась одолжить деньги у родственников и друзей на свой "стартап". Ей понадобилось несколько шагов, чтобы достичь цели:

обустроить швейный цех в помещении бывшего спортивного зала, а со временем установить в нем систему вентиляции и кондиционирования;

закупить швейные машинки;

заручиться помощью от международных организаций и приобрести новое оборудование.

Покупают украинцы и французы

Один из секретов успеха бизнеса Елены состоит в сочетании доступной цены и высокого качества. Товары украинского производства популярны и за рубежом – их экспортируют во Францию. В ассортименте бренда: блузы, юбки, брюки и детская одежда. В настоящее время объемы производства составляют более ста изделий в сутки.