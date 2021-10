Recycle-инсталляция – это результат партнерства организации "Украина без мусора" и творческой мастерской Merman Art, известной по своему арт-объекту для фестиваля Burning Man Project 2022. Ее подготовили специально к International Mayors Summit.

Это просто идеальный партнерский мэтч, когда идея воплощается в максимально короткие сроки!,

– говорится в сообщении.

"Украина без мусора" в очередной раз доказывает – отходов не существует, а вторсырьем может быть все! Артобъект выполняет очень важную функцию – рассказывает о текущем состоянии дел в "мусорной" сфере. Несколько цифр на инсталляции и 3 – 5 минут вашего времени обеспечат четкое осознание масштаба проблемы.

Уникальная "антимусорный" инсталляция / Фото фейсбук "Украина без мусора"

Об инсталяции

5 дней монтажа;

16 треугольников из переработанных стаканчиков из-под молочных продуктов и контейнеров для хранения вещей;

около 24 килограммов вторсырья.

Полный текст публикации УБС:

Наша первая арт-инсталляция из переработанного пластика! 5 дней от ТС к монтажу уже готовой конструкции

16 частей-треугольников, сделанных из контейнеров с маркировкой "PP5", то есть все это - «реинкарнированные» стаканчики из-под молочных продуктов и контейнеров для хранения вещей около 24 кг вторсырья использовано для инсталляции Это инсталляция-пазл, инсталляция-головоломка, инсталяция- мифозламувачка всего за 3-5 мин, читая текст на цифрах, вы составите представление о том, what is going on в "мусорном" сфере.

