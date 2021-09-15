Инициатива проходит во Львове уже 11 год подряд. Приобщиться просто – пользуйтесь экологическим транспортом в течение недели. Лозунг мероприятия: "Здоровому духу – постоянное движение!"

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Львовян и гостей города призывают отказаться от поездки на авто. Существует множество альтернативных транспортных средств, не загрязняющих окружающую среду: электросамокаты, велосипеды, гироскутеры, экобасы, трамваи или троллейбусы.

"На велосипеде на работу"

Закрывает экологическую неделю День без автомобилей. Он пройдет 22 сентября под лозунгом "На велосипеде на работу". В разных уголках города активисты устанавливают новые станции велопарковки. Сейчас количество велостийок составляет 27 единиц. До конца года планируют установить 50 велопаркингов.

Известно, что стоимость одной конструкции – от 3 тысяч до 4 тысяч гривен. Финансирование предоставили благотворители. Они также предлагают присоединиться владельцам бизнеса. Так, предприниматели могут установить хотя бы одну велостойку рядом с офисом или учреждением.

9 новых велопаркингов установили по адресам:

просп. Свободы, 24

ул. Руданского

ул. Леси Украинки

в сквере "На валах"

площади Маланюка

пл. Мицкевича, 5

пл. Григоренко

в сквере на углу ул. Вечевой и ул. Гонты

пл. Рынок.

Справка: Европейская неделя мобильности призвана привлекать местные власти к поддержке устойчивого развития транспорта и побуждать жителей выбирать альтернативные виды передвижения. Львов стал первым украинским городом, который присоединился к инициативе в 2009 году. В прошлом году событие объединило около 3 тысяч городов из разных стран Европы.