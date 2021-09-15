Ініціатива проходить у Львові вже 11 рік поспіль. Долучитися просто – користуйтеся екологічним транспортом протягом тижня. Гасло заходу: "Здоровому духу – постійного руху!"
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Львів'ян та гостей міста закликають відмовитися від поїздки на авто. Існує безліч альтернативних транспортних засобів, що не забруднюють навколишнє середовище: електросамокати, велосипеди, гіроскутери, екобаси, трамваї або тролейбуси.
"На велосипеді на роботу"
Закриває екологічний тиждень День без автомобілів. Він пройде 22 вересня під гаслом "На велосипеді на роботу". У різних куточках міста активісти встановлюють нові станції велопарковки. Зараз кількість велостійок становить 27 одиниць. До кінця року планують встановити 50 велопаркінгів.
Відомо, що вартість однієї конструкції – від 3 000 до 4 000 гривень. Фінансування надали благодійники. Вони також пропонують приєднатися власникам бізнесу. Так, підприємці можуть встановити хоча б одну велостійку поруч з офісом або установою.
9 нових велопаркінгів встановили за адресами:
- просп. Свободи, 24
- вул. Руданського
- вул. Лесі Українки
- в сквері "На валах"
- площі Маланюка
- пл. Міцкевича, 5
- пл. Григоренко
- в сквері на розі вул. Вічевому і вул. Гонти
- пл. Ринок.