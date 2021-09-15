Ініціатива проходить у Львові вже 11 рік поспіль. Долучитися просто – користуйтеся екологічним транспортом протягом тижня. Гасло заходу: "Здоровому духу – постійного руху!"

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Львів'ян та гостей міста закликають відмовитися від поїздки на авто. Існує безліч альтернативних транспортних засобів, що не забруднюють навколишнє середовище: електросамокати, велосипеди, гіроскутери, екобаси, трамваї або тролейбуси.

"На велосипеді на роботу"

Закриває екологічний тиждень День без автомобілів. Він пройде 22 вересня під гаслом "На велосипеді на роботу". У різних куточках міста активісти встановлюють нові станції велопарковки. Зараз кількість велостійок становить 27 одиниць. До кінця року планують встановити 50 велопаркінгів.

Відомо, що вартість однієї конструкції – від 3 000 до 4 000 гривень. Фінансування надали благодійники. Вони також пропонують приєднатися власникам бізнесу. Так, підприємці можуть встановити хоча б одну велостійку поруч з офісом або установою.

9 нових велопаркінгів встановили за адресами:

просп. Свободи, 24

вул. Руданського

вул. Лесі Українки

в сквері "На валах"

площі Маланюка

пл. Міцкевича, 5

пл. Григоренко

в сквері на розі вул. Вічевому і вул. Гонти

пл. Ринок.

Довідка: Європейський тиждень мобільності покликаний залучати місцеву владу до підтримки сталого розвитку транспорту і спонукати жителів вибирати альтернативні види пересування. Львів став першим українським містом, який приєднався до ініціативи у 2009 році. Минулого року подія об'єднала близько 3 000 міст з різних країн Європи.