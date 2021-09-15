К Европейской неделе мобильности: во Львове установят новые велопаркинги
Источник:Львовский городской совет
Традиционно с 16 по 22 сентября во всем мире проводят Европейскую неделю мобильности. Главная цель – призвать широкую общественность пользоваться альтернативными транспортными средствами, которые не загрязняют окружающую среду.
Инициатива проходит во Львове уже 11 год подряд. Приобщиться просто – пользуйтесь экологическим транспортом в течение недели. Лозунг мероприятия: "Здоровому духу – постоянное движение!"
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Львовян и гостей города призывают отказаться от поездки на авто. Существует множество альтернативных транспортных средств, не загрязняющих окружающую среду: электросамокаты, велосипеды, гироскутеры, экобасы, трамваи или троллейбусы.
"На велосипеде на работу"
Закрывает экологическую неделю День без автомобилей. Он пройдет 22 сентября под лозунгом "На велосипеде на работу". В разных уголках города активисты устанавливают новые станции велопарковки. Сейчас количество велостийок составляет 27 единиц. До конца года планируют установить 50 велопаркингов.
Известно, что стоимость одной конструкции – от 3 тысяч до 4 тысяч гривен. Финансирование предоставили благотворители. Они также предлагают присоединиться владельцам бизнеса. Так, предприниматели могут установить хотя бы одну велостойку рядом с офисом или учреждением.
9 новых велопаркингов установили по адресам:
- просп. Свободы, 24
- ул. Руданского
- ул. Леси Украинки
- в сквере "На валах"
- площади Маланюка
- пл. Мицкевича, 5
- пл. Григоренко
- в сквере на углу ул. Вечевой и ул. Гонты
- пл. Рынок.