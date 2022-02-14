Елена и Александра Кушпит проживают в селе Большая Улига (Тульчинский район). Вот уже 8 лет они гордятся тем, что их дом является дружественным к окружающей среде.

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Выбирают экологическое

Идея семейного проекта возникла еще в 2012 году. Для того чтобы построить эко-дом, понадобились тюки соломы и деревянный каркас.

Мы считали, что это нереально построить у нас в Винницкой области. Но потом оказалось, что есть человек, занимающийся таким строительством. Мы с ним связались, он рассказал, как это будет выглядеть, как будет проходить процесс. И через несколько месяцев мы начали строить дом,

– рассказала Елена.

Как строили дом

Обустроили ленточный фундамент. Сделали деревянный каркас. Установили соломенные тюки, изготовленные с помощью тюкопресса. Поштукатурили стены. Крышу из металлочерепицы утеплили соломой. Окна выбрали металлопластиковые для лучшего хранения тепла.

Преимущества эко-дома

экономит энергию;

не вредит окружающей среде;

не впитывает в себя влагу;

стоимость строительства аналогична кирпичному сооружению;

является прочным и долговечным.

"В США есть такие дома, которым более 120 лет и они прекрасно сохранились. Там толстая древесина и солома вроде бы законсервирована внутри стены и ничего с ней не происходит", – добавляет владелица дома.

Уникальный экодом в Винницкой области / Фото Винница.info