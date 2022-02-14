Елена и Александра Кушпит проживают в селе Большая Улига (Тульчинский район). Вот уже 8 лет они гордятся тем, что их дом является дружественным к окружающей среде.
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Выбирают экологическое
Идея семейного проекта возникла еще в 2012 году. Для того чтобы построить эко-дом, понадобились тюки соломы и деревянный каркас.
Мы считали, что это нереально построить у нас в Винницкой области. Но потом оказалось, что есть человек, занимающийся таким строительством. Мы с ним связались, он рассказал, как это будет выглядеть, как будет проходить процесс. И через несколько месяцев мы начали строить дом,
– рассказала Елена.
Как строили дом
- Обустроили ленточный фундамент.
- Сделали деревянный каркас.
- Установили соломенные тюки, изготовленные с помощью тюкопресса.
- Поштукатурили стены.
- Крышу из металлочерепицы утеплили соломой.
- Окна выбрали металлопластиковые для лучшего хранения тепла.
Преимущества эко-дома
- экономит энергию;
- не вредит окружающей среде;
- не впитывает в себя влагу;
- стоимость строительства аналогична кирпичному сооружению;
- является прочным и долговечным.
"В США есть такие дома, которым более 120 лет и они прекрасно сохранились. Там толстая древесина и солома вроде бы законсервирована внутри стены и ничего с ней не происходит", – добавляет владелица дома.
Уникальный экодом в Винницкой области / Фото Винница.info