Олена та Олександра Кушпіт проживають у селі Велика Вулига (Тульчинський район). Ось вже 8 років вони пишаються тим, що їхня оселя є дружньою до довкілля.
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Обирають екологічне
Ідея сімейного проєкту виникла ще у 2012 році. Для того, щоб побудувати екохату, знадобилися тюки соломи та дерев'яний каркас.
Ми вважали, що це нереально побудувати у нас на Вінниччині. Але потім виявилося, що є людина, яка займається таким будівництвом. Ми з ним зв'язалися, він розповів, як це буде виглядати, як проходитиме процес. І за кілька місяців ми почали будувати будинок,
– розповіла пані Олена.
Як будували оселю
- Облаштували стрічковий фундамент.
- Зробили дерев'яний каркас.
- Встановили солом'яні тюки, виготовлені за допомогою тюкопреса.
- Поштукатурили стіни.
- Дах з металочерепиці утеплили соломою.
- Вікна обрали металопластикові для кращого зберігання тепла.
Переваги екобудинку
- заощаджує енергію;
- не шкодить навколишньому середовищу;
- не вбирає у себе вологу;
- вартість будівництва аналогічна до цегляної споруди;
- є міцним та довговічним.
"В США є такі будинки, яким понад 120 років і вони прекрасно збереглися. Там товста деревина і солома ніби законсервована всередині стіни і нічого з нею не відбувається", – додає власниця будинку.
Унікальний екобудинок на Вінниччині / Фото Вінниця.info