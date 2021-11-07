Какие черты предпочитают в коллективе: результаты исследования

Доброжелательность и надежность – эти черты играют основополагающую роль при выборе человека в команду. Даже профессиональные навыки и личная репутация уходят на второй план. К такому выводу пришли авторы исследования Бингемтонского университета в Нью-Йорке.

Ранее считалось, что в большинстве своем команды формируют на основе знаний, навыков и способностей ее членов. Однако новое исследование четко демонстрирует: чаще выбирают людей, с которыми комфортно сотрудничать в коллективе.

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Люди могут быть готовы немного пожертвовать с точки зрения производительности, чтобы получить действительно положительный командный опыт,

– отмечает доцент кафедры организационного поведения и лидерства в Школе менеджмента Бингемтонского университета Синтия Мопин.

Эксперимент

Исследователи сосредоточили внимание на группе студентов для проведения своего исследования. Они были случайно разделены на команды для работы над проектами. Затем их попросили сформировать свои команды и оценить, почему они выбрали каждого члена своей группы.

Так, люди, которые были сильны в аспекте передачи сигналов как о человеческом, так и о социальном капитале, имели огромный спрос. Они делают все правильно, чтобы доказать, что они заслуживают доверия и являются хорошими работниками.

Авторы исследования констатируют, что люди хотят работать с теми, кому они доверяют, несмотря на профессиональные качества. Ведь, вероятно, в этом случае будет меньше межличностных проблем.

"Наличие положительной репутации в работе имеет большое значение, но не менее важно быть хорошим человеком. Вы должны показать другим, что вы – тот, кому можно доверять, особенно если вы новичок в организации или все еще развиваете свой набор навыков", – заключают авторы.