Раніше вважалося, що здебільшого команди формують на основі знань, навичок та здібностей її членів. Однак нове дослідження чітко демонструє: частіше обирають людей, з якими комфортно співпрацювати у колективі.

Цікаво Мобільність, колаборація та інклюзивність: принципи, що мотивують людей в МакДональдз

Люди можуть бути готові трохи пожертвувати з точки зору продуктивності, щоб отримати дійсно позитивний командний досвід, –

відзначає доцент кафедри організаційної поведінки та лідерства у Школі менеджменту Бінгемтонського університету Синтія Мопін.

Експеримент

Дослідники зосередили свою увагу на групі студентів для проведення свого дослідження. Вони були випадково розподілені на команди для роботи над проєктами. Потім їх попросили сформувати свої власні команди та оцінити, чому вони обрали кожного члена своєї групи.

Так, люди, які були сильні в аспекті передачі сигналів як про людський, так і про соціальний капітал, мали величезний попит. Вони роблять все правильно, аби довести, що вони водночас заслуговують на довіру і є хорошими працівниками.

Автори дослідження констатують, що люди хочуть працювати з тими, кому вони довіряють, попри професійні якості. Адже, ймовірно, у цьому випадку буде менше міжособистісних проблем.

"Наявність позитивної репутації у роботі має велике значення, але не менш важливо бути гарною людиною. Ви повинні показати іншим, що ви – той, кому можна довіряти, особливо якщо ви новачок в організації або все ще розвиваєте свій набір навичок", – підсумовують автори.