За даними компанії, роботодавці найактивніше шукали фахівців у таких галузях: продажі (18,3%), IT (11,3%), медицина й фармацевтика (6,8%).

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Найбільш високооплачувані професії: результати дослідження

Кадровий портал представив рейтинг професій та середніх заробітних плат представників. П'ятірка найбільш високооплачуваних фахівців України виглядає так:

  • IT-фахівці – понад 55 тисяч гривень;
  • керівники – близько 41 тисячі гривень;
  • спеціалісти у галузі "Будівництво, нерухомість" – 31,3 тисячі гривень;
  • співробітники державних структур та некомерційних організацій – 31 тисяча гривень;
  • юристи – 29 тисяч гривень.

Найбільш високооплачувані фахівці України / Інфографіка grc.ua