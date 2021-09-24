Какие профессии являются самыми высокооплачиваемыми в Украине: рейтинг

24 сентября 2021 , 23:49
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Источник:

grc.ua

Аналитики кадрового портала grc.ua выяснили, какие специалисты являются наиболее востребованными и высокооплачиваемыми в Украине. Так, они обнародовали рейтинг по результатам августа 2021 года.

По данным компании, работодатели активно искали специалистов в следующих областях: продажи (18,3%), IT (11,3%), медицина и фармацевтика (6,8%).

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Самые высокооплачиваемые профессии: результаты исследования

Кадровый портал представил рейтинг профессий и средних заработных плат представителей. Пятерка самых высокооплачиваемых специалистов Украины выглядит так:

  • IT-специалисты – более 55 тысяч гривен;
  • руководители – около 41 тысяча гривен;
  • специалисты в области "Строительство, недвижимость" – 31,3 тысячи гривен;
  • сотрудники государственных структур и некоммерческих организаций – 31 тысяча гривен;
  • юристы – 29 тысяч гривен.

Самые высокооплачиваемые специалисты Украины / Инфографика grc.ua

Автор: Катерина Сердюк