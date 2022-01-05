В Калифорнии древесные отходы будут перерабатывать в водород

Стартап в области климатических технологий Mote будет перерабатывать древесные отходы в водородное топливо. Соответствующее предприятие построят в Калифорнии.

Ожидается, что мощности завода позволят перерабатывать 7 тысяч тонн водорода в год. Запуск производства намечен на 2024 год.

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Что известно

Mote будет сотрудничать с многонациональной инженерно-строительной фирмой Fluor Corporation и компанией возобновляемых источников SunGas Renewables.

Наша новаторская технология непосредственно поддерживает Калифорнию в достижении целей углеродной нейтральности,

– отметил соучредитель и генеральный директор Mote Мак Кеннеди.

Среди ключевых преимуществ производства водорода:

ускорение перехода на чистую энергию;

предотвращение попадания миллионов тонн отходов на свалки или их сжигания на открытом воздухе.

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