В Калифорнии древесные отходы будут перерабатывать в водород
5 января 2022 , 22:27Читати новину українською
Источник:H2 View
Стартап в области климатических технологий Mote будет перерабатывать древесные отходы в водородное топливо. Соответствующее предприятие построят в Калифорнии.
Ожидается, что мощности завода позволят перерабатывать 7 тысяч тонн водорода в год. Запуск производства намечен на 2024 год.
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Что известно
Mote будет сотрудничать с многонациональной инженерно-строительной фирмой Fluor Corporation и компанией возобновляемых источников SunGas Renewables.
Наша новаторская технология непосредственно поддерживает Калифорнию в достижении целей углеродной нейтральности,
– отметил соучредитель и генеральный директор Mote Мак Кеннеди.
Среди ключевых преимуществ производства водорода:
- ускорение перехода на чистую энергию;
- предотвращение попадания миллионов тонн отходов на свалки или их сжигания на открытом воздухе.
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