Очікується, що потужності заводу дозволять переробляти 7 тисяч тонн водню на рік. Запуск виробництва запланований на 2024 рік.

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Що відомо

Mote співпрацюватиме з багатонаціональною інженерно-будівельною фірмою Fluor Corporation та компанією з відновлюваних джерел SunGas Renewables.

Наша новаторська технологія безпосередньо підтримує Каліфорнію у досягненні цілей вуглецевої нейтральності,

– відзначив співзасновник і генеральний директор Mote Мак Кеннеді.

Серед ключових переваг виробництва водню:

прискорення переходу на чисту енергію;

запобігання потраплянню мільйонів тонн відходів на звалища або їхньому спалюванню на відкритому повітрі.

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