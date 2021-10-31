Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Решение принято в рамках первого дня саммита G20.

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По словам Трюдо, Канада пожертвует вакцины механизму COVAX. Общее количество – 200 миллионов доз. В частности, 10 миллионов доз вакцины Moderna передадут немедленно.

Кроме того, страна выделит: