Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Решение принято в рамках первого дня саммита G20.
Важно Семейная комната во Львове: как маленькие пациенты выздоравливают и занимаются благотворительностью
Подробности
По словам Трюдо, Канада пожертвует вакцины механизму COVAX. Общее количество – 200 миллионов доз. В частности, 10 миллионов доз вакцины Moderna передадут немедленно.
Кроме того, страна выделит:
- 15 миллионов долларов – на создание Центра передачи технологий в Южной Африке с целью увеличения мировых мощностей по производству mRNA вакцин;
- 70 миллионов долларов – на улучшение логистики распространения вакцин в мире.