Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Рішення прийняте у межах першого дня саміту G20.
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За словами Трюдо, Канада пожертвує вакцини механізму COVAX. Загальна кількість – 200 мільйонів доз. Зокрема, 10 мільйонів доз вакцини Moderna передадуть негайно.
Крім того, країна виділить:
- 15 мільйонів доларів – на створення Центру передачі технологій у Південній Африці з метою збільшення світових потужностей із виробництва mRNA вакцин;
- 70 мільйонів доларів – на покращення логістики розповсюдження вакцин у світі.