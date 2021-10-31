Канада передаст на благотворительность 200 миллионов доз вакцин против COVID-19

31 октября 2021 , 21:44
Читати новину українською

Источник:

"Укринформ"

Канада объявила о намерении направить благотворительность вакцины против коронавируса. По меньшей мере 200 миллионов доз страна передаст до конца 2022 года.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Решение принято в рамках первого дня саммита G20.

Важно Семейная комната во Львове: как маленькие пациенты выздоравливают и занимаются благотворительностью

Подробности

По словам Трюдо, Канада пожертвует вакцины механизму COVAX. Общее количество – 200 миллионов доз. В частности, 10 миллионов доз вакцины Moderna передадут немедленно.

Кроме того, страна выделит:

  • 15 миллионов долларов – на создание Центра передачи технологий в Южной Африке с целью увеличения мировых мощностей по производству mRNA вакцин;
  • 70 миллионов долларов – на улучшение логистики распространения вакцин в мире.
Автор: Катерина Сердюк