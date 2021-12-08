Так, острота зрения относится к способности человека обнаруживать и распознавать мельчайшие детали и может быть измерена в статических или динамических условиях.

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"Горячее" исследование

В исследовании принял участие 21 доброволец. В частности, однажды испытуемые они принимали капсулу кофеина – дозой четыре миллиграмма на килограмм. А на следующий день они принимали капсулу плацебо.

Университет Ватерлоо разработал компьютерный тест, с помощью которого каждый участник имел динамические навыки остроты зрения за час и через час после приема кофеина.

Участники, принимавшие капсулы с кофеином, показали значительно большую точность и высокую скорость относительно движущихся целей малого размера.

Также скорость движения глаз и контрастная чувствительность, влияющие на динамическую остроту зрения, были чувствительны к потреблению кофеина.

Ученые пришли к выводу, что потребление кофеина может быть полезно для зрительной функции человека, повышая бдительность. В частности, это важно во время вождения или езды на велосипеде.

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