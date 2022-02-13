Инициатором проекта является "Лига студентов" Ассоциации юристов Украины. Среди тех, с кем можно "купить" встречу – политики, журналисты, активисты, менеджеры, юристы и многие другие интересные люди, работающие в самых разных сферах.

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"Кофе – шанс на жизнь"

Суть проекта в том, что каждый желающий может выбрать себе интересного спикера среди предложенных и "купить" с ним встречу на аукционе. Как и на обычных аукционах, победу, а значит и встречу, одерживает тот, чья ставка была самой высокой.

Наш проект – это благотворительный аукцион, на котором все желающие могут приобрести встречу с теми, кем вдохновляются, с кого берут пример, и от кого могут многое почерпнуть. А самое приятное – вырученные средства передаются на благотворительность!

– рассказала 24 каналу координатор проекта Любовь Мартынишин.

Среди тех, с кем можно организовать встречу, действительно много интересных и известных личностей. К примеру, среди них были:

Николай Княжицкий – народный депутат,

Альберт Езеров – судья Верховного Суда,

Ярослав Юрчишин – народный депутат,

Александр Лопушанский – стендап-комик,

Андрей Москаленко – первый заместитель мэра Львова,

Юлия Горячко – ютуб-блогерша ("Смаколики Юли").

Помощь маленькому Владиславу

Как рассказала Любовь Мартынишин, основной целью проекта является помощь больным малышам, которые изо всех сил борются за жизнь. С 1 февраля стартовала уже четвертая волна проекта, в рамках которой хотят поддержать маленького Владислава Каминного.

В ноябре 2021 года у мальчика диагностировали спинально-мышечную атрофию второго типа. Теперь малышу для лечения требуется самый дорогой укол в мире Zolgensma.

Стоимость лечения составляет более 2,3 миллиона долларов или 64 миллиона гривен в пересчете. Успеть нужно до 2 лет, а сейчас Владиславу 11 месяцев.