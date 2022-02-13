Ініціатором проєкту є "Ліга студентів" Асоціації правників України. Серед тих, з ким можна "купити" зустріч – політики, журналісти, активісти, менеджери, правники та багато інших цікавих людей, що працюють у найрізноманітніших сферах.

Цікаво Завдяки благодійникам: у лікарнях безкоштовно видаватимуть набори із засобами гігієни

"Кава – шанс на життя"

Суть проєкту в тому, що кожен охочий може обрати собі цікавого спікера серед запропонованих і "купити" з ним чи нею зустріч на аукціоні. Як і на звичайних аукціонах, перемогу, а відтак і зустріч, здобуває той, чия ставка була найвищою.

Наш проєкт – це благодійний аукціон, на якому усі охочі можуть придбати зустріч із тими, ким надихаються, з кого беруть приклад, і від кого можуть багато почерпнути. А щонайприємніше – виручені кошти передаються на благодійність!

– розповіла 24 каналу координаторка проєкту Любов Мартинишин.

Серед тих, з ким можна організувати зустріч, справді є багато цікавих і відомих особистостей. Наприклад, серед них були:

Микола Княжицький – народний депутат,

Альберт Єзеров – суддя Верховного Суду,

Ярослав Юрчишин – народний депутат,

Олександр Лопушанський – стендап-комік,

Андрій Москаленко – перший заступник мера Львова,

Юлія Горячко – ютуб-блогерка ("Смаколики Юлі").

Допомога маленькому Владиславу

Як розповіла Любов Мартинишин, основною метою проекту є допомога хворій малечі, котра щосили бореться за життя. З 1 лютого стартувала вже четверта хвиля проєкту, в межах якої хочуть підтримати маленького Владислава Камінного.

У листопаді 2021 року в хлопчика діагностували спінально-м'язову атрофію другого типу. Тепер малюку для лікування потрібен найдорожчий укол у світі Zolgensma.

Вартість лікування загалом становить понад 2,3 мільйона доларів або 64 мільйони гривень у перерахунку. Встигнути потрібно до 2 років, а зараз Владиславу 11 місяців.