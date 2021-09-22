Организация начала свою деятельность в 2018 году, поэтому озеленение придомовых территорий Киева происходит уже восьмой сезон подряд. Инициатива призвана популяризировать создание зеленых насаждений среди широкой общественности.

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Как получить

Сегодня киевлянам готовы предоставить саженцы кленов с закрытой корневой системой, высота которых составляет 1,5 – 2 метра. Однако инициатива касается исключительно тех, кто сотрудничал с организацией ранее. Для того чтобы получить новые деревья, необходимо осуществить несколько простых шагов:

в сообществе Центра альтернативного озеленения Киева опубликовать фото деревьев, подаренных в 2018 – 2021 годах;

продемонстрировать, как высаживали и/или как они выглядят сейчас;

написать в комментариях о том, что вы хотите получить новый саженец.

Саженцы будут раздавать во вторник и четверг (19.00 – 20.00) и в субботу (13.00 – 16.00). Те, кто приобщается к озеленению впервые, может получить сосны и дубы – их завезут в середине октября.

Полный текст публикации Центра озеленения Киева:

Относительно бесплатного распространения посадочного материала от Центра альтернативного озеленения Киева Начиная с марта 2018 года вот эта осень будет уже восьмым сезоном озеленения придомовых Киева условно бесплатными саженцами. Вместе с Вами мы получили бесценный опыт. Проверили свои способности, убедились, что любое дерево способно расти, но только в благоприятных условиях и с уходом, и, что самое важное, со многими перезнакомились. За эти годы нам удалось создать своеобразный запас посадочного материала и теперь даже в межсезонье имеем возможность и продавать, и дарить саженцы пригодны для озеленения придомовых территорий. И в этом году уже не ждать условного 16 октября, в уже сейчас готовы обеспечивать полтора-двухметровыми саженцами кленов с закрытой корневой системой. Но пока только тех "соучастников", кто может похвастаться удачной сотрудничеством с нами. Для этого нужно опубликовать фото деревьев, подаренных нами в 2018-2021 году – как высаживали и / или как они выглядят сейчас. Фотопосты надо делать в сообществе Центр альтернативного озеленения Киева Получить саженцы можно будет во вторник и четверг с семи до восьми часов вечера или в субботу с первой до четырех часов дня.

Все, кто только впервые планирует принимать у нас саженцы, могут рассчитывать на сосны и дубы. Завозить в октябре.