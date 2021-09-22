Організація розпочала свою діяльність у 2018 році, відтак озеленення прибудинкових територій Києва відбувається вже восьмий сезон поспіль. Ініціатива покликана популяризувати створення зелених насаджень серед широкого загалу.

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Як отримати

Сьогодні киянам готові надати саджанці кленів із закритою кореневою системою, висота яких становить 1,5 – 2 метри. Однак ініціатива стосується винятково тих, хто співпрацював з організацією раніше. Для того, щоб отримати нові дерева, необхідно здійснити декілька простих кроків:

у спільноті Центру альтернативного озеленення Києва опублікувати фото дерев, подарованих у 2018 – 2021 роках;

продемонструвати, як висаджували і/чи як вони виглядають зараз;

написати у коментарях про те, що ви бажаєте отримати новий саджанець.

Саджанці роздаватимуть у вівторок та четвер (19.00 – 20.00) та у суботу (13.00 – 16.00). Ті, хто долучається до озеленення вперше, може отримати сосни та дуби – їх завезуть у середині жовтня.

Повний текст публікації Центру озеленення Києва:

Стосовно безоплатного поширення садивного матеріалу від Центр альтернативного озеленення Києва

Починаючи з березня 2018-го року ось ця осінь буде вже восьмим сезоном озеленення прибудинкових Києва умовно безкоштовними саджанцями. Разом з Вами ми отримали безцінний досвід. Перевірили свої здібності, переконалися, що будь-яке деревце здатне рости, але лише у сприятливих умовах та з доглядом, і, що найважливіше, з багатьма перезнайомилися. За ці роки нам вдалося створити своєрідний запас садивного матеріалу і тепер навіть у міжсезоння маємо можливість і продавати, і дарувати саджанці придатні для озеленення прибудинкових територій. І цього року вже не чекатимемо умовного 16-го жовтня, в вже зараз готові забезпечувати півтора-двометровими саджанцями кленів із закритою кореневою системою. Але поки лише тих "співучасників", хто має може похвалитися вдалою співпрацею з нами. Для цього потрібно опублікувати фото дерев, подарованих нами у 2018-2021 році – як висаджували і/чи як вони виглядають зараз. Фотодописи треба робити в спільноті Центр альтернативного озеленення Києва Отримати саджанці можна буде у вівторок та четвер з сьомої до восьмої години вечора або у суботу з першої до четвертої години дня.

Всі, хто лише вперше планує брати у нас саджанці, можуть розраховувати на сосни та дуби. Завозитимемо у жовтні.