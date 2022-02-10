Ожидается, что "умные" мусорные баки могут решить ряд проблем. Разработчики уверены, что подобные улучшения необходимо активно внедрять и развивать.

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О системе

Новейшие баки будут функционировать благодаря беспроводной технологии связи дальнего радиуса действия LoRaWAN. Она позволяет оперативно получать данные с датчиков с максимальным уровнем энергоэффективности. Решение открывает реальные возможности по улучшению многочисленных городских услуг.

Как это будет работать

Баки будут оснащаться специальными датчиками; С помощью ультразвукового сигнала отображается и прогнозируется наполненность бака; Система будет сообщать коммунальщикам о том, что бак полностью заполнен; Службы будут выезжать на объект именно тогда, когда это необходимо.

Преимущества решения

экономичность – маршрут вывоза мусора строится рационально, следовательно – экономится топливо и время водителя;

безопасность – система сможет сообщать о возгорании мусора в контейнере;

комфорт – технология позволит снизить частоту поездок коммунального транспорта, что может существенно повлиять на количество и продолжительность пробок.

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Каждый район Киева покрыт сетью LoRaWAN

Наряду с СКП "Киевтелесервис" установили базовые станции LoRaWAN в каждом районе города. В настоящее время в столице работает 295 станций.

LoRaWAN – беспроводная технология связи дальнего радиуса действия. Благодаря ей можно использовать датчики для получения данных с максимальной энергоэффективностью.

Они будут установлены на газовых трубопроводах, водопроводах, электрощитках и т.д. Это позволит повысить эффективность и качество городских услуг. Один из примеров – "умные баки для мусора".

Датчики на баках позволяют отображать и прогнозировать заполненность с помощью ультразвукового сигнала. Когда бак переполнен, коммунальные службы будут получать уведомления о необходимости вывоза мусора.

Каковы прямые эффекты этих решений на этом примере? Процессы становятся более экономичными: мы не гоняем мусорную машину по всему городу, а можем оптимально построить маршрут, сэкономив и топливо, и время водителя. Также датчик будет информировать о возможном возгорании огня в контейнере.

Кроме того, коммунальный транспорт – это такие же участники пробок. Уменьшив количество их поездок – можно уменьшить пробки.

Также сеть создает целую плоскость и возможности для стартапов и новых продуктов. Мир ИоТ активно развивается и еще не наполнен необходимыми решениями.