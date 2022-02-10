Очікується, що "розумні" сміттєві баки можуть вирішити низку проблем. Розробники переконані, що подібні покращення необхідно активно впроваджувати та розвивати.

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Про систему

Новітні баки функціонуватимуть завдяки бездротовій технологія зв'язку дальнього радіуса дії LoRaWAN. Вона дозволяє оперативно отримувати дані з датчиків з максимальним рівнем енергоефективності. Рішення відкриває реальні можливості для покращення численних міських послуг.

Як це працюватиме

Баки оснащуватимуть спеціальними датчиками; За допомогою ультразвукового сигналу відображатиметься та прогнозуватиметься наповненість бака; Система повідомлятиме комунальників про те, що бак повністю заповнений; Служби виїжджатимуть на об'єкт саме тоді, коли це необхідно.

Переваги рішення

економічність – маршрут вивезення сміття будується раціонально, а відтак – заощаджується пальне і час водія;

безпечність – система зможе повідомляти про займання сміття у контейнері;

комфорт – технологія дозволить зменшити частоту поїздок комунального транспорту, що може суттєво вплинути на кількість й тривалість заторів.

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Кожен район Києва покритий мережею LoRaWAN

Разом з СКП "Київтелесервіс" встановили базові станції LoRaWAN у кожному районі міста. Наразі в столиці працює 295 станцій.

LoRaWAN – бездротова технологія зв’язку дальнього радіусу дії. Завдяки ній можливо використовувати датчики для отримання даних з максимальною енергоефективністю.

Вони будуть встановлені на газових трубопроводах, водопроводах, електрощитках тощо. Це дозволить підвищити ефективність та якість міських послуг. Один із прикладів — "розумні баки для сміття".

Датчики на баках дозволять відображати та прогнозувати заповненість за допомогою ультразвукового сигналу. Коли бак переповнений, комунальні служби отримуватимуть повідомлення про необхідність вивозу сміття.

Які прямі ефекти цих рішень на цьому прикладі? Процеси стають економічнішими: ми не ганяємо сміттєву машину по всьому місту, а можемо оптимально побудувати маршрут, заощадивши і паливо, і час водія. Також датчик інформуватиме про можливе займання вогню в контейнері.

Крім того, комунальний транспорт - це такі самі участники заторів. Зменшивши кількість їхніх поїздок - можливо зменшити затори.

Також мережа створює цілу площину і можливості для стартапів та нових продуктів. Світ ІоТ активно розвивається і ще не наповнений необхідними рішеннями.