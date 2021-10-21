Призовой фонд марафона составляет 132 тысячи гривен. Деньги распределят между всеми абсолютными победителями марафона.

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Распределение участников

Участников планируют разделить на различные группы в зависимости от наличия у участников COVID-документов. В целом участники стартуют в двух разных коридорах:

зеленый коридор – здесь стартуют вакцинированные участники, переболевшие или те, кто сделали ПЦР-тест;

– здесь стартуют вакцинированные участники, переболевшие или те, кто сделали ПЦР-тест; желтый коридор – для тех участников, у которых не будет соответствующих документов.

Разные дистанции для различных участников

Участники будут преодолевать различные дистанции, в зависимости от своих физических кондиций. Например, защитники и защитницы Украины будут бежать "ветеранскую десятку" – забег на 10 километров.

На этой дистанции побегут те, кто получил серьезные ранения на войне. Двигательная активность становится для наших ветеранов стимулом развиваться, двигаться дальше. Почему именно 10 километров? Потому что это та дистанция, которую можно преодолеть без особой подготовки,

– объясняет уполномоченный по вопросам реабилитации ветеранов Константин Винниченко.

Всего в забеге примут участие около 100 защитников и защитниц, для которых он значит больше, чем может показаться. Как отмечают организаторы, главная цель – улучшить здоровье ветеранов.

В забеге также примут участие дети с инвалидностью при поддержке бегового клуба для детей с инвалидностью "Рука об руку".

В детских забегах у нас будут участвовать 5 детей, бегать самостоятельно. Кроме того, дети на колясках преодолевать дистанцию ​​4,2 километра в сопровождении взрослых.