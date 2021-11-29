Экоактивисты призывают приобщиться всех, кому небезразлична судьба нашей планеты. Лишь объединившись мы сможем достичь цели "Ноль отходов на свалках".
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Подробности
Авторы инициативы отмечают, что есть отдельные требования к каждому виду отходов. Так, ртутосодержащие лампы и термометры должны быть:
- целыми;
- чистыми;
- упакованы в плотную картонную коробку или пластиковый футляр.
Ограничение количества: ртутосодержащие лампы – до 5 штук за 1 раз; ртутные термометры – не более 3 штук за 1 раз.
Что касается батареек, будут принимать пальчиковые, мизинчиковые и литий-ионные (маркировка Li-Ion). За раз можно передать до 20 штук. Батарейки следует плотно обмотать скотчем, чтобы они не загорались, контактируя с другими.
Станция расположена в Киеве по адресу улица Саперно-Слободская, 25 (недалеко от метро Демеевская). Экоакция осуществляется при поддержке КГГА и КП "Киевкоммунсервис". Организации предоставят экобус для сбора опасных отходов.
Ранее воспользоваться услугами специальных мобильных пунктов могли жители Полтавщины и Львова. Решение помогает людям осознать важность сознательного обращения с отходами. Будущее окружающей среды – в наших руках. Присоединяйтесь!
Полный текст публикации "Украина без мусора":
Опасные отходы: принимаем бесплатно, без регистрации, смс и предварительной записи.
Три дня – 3, 4 и 5 декабря.
Что принимаем:
Ртутьсодержащие лампы, термометры.
ВАЖНО: принимаем только целые отходы, упакованные в плотную картонную коробку или пластиковый футляр.
Батарейки пальчиковые, мизинчиковые и литий-ионные.
Ищите на них маркировку "Li-Ion".
ВАЖНО: Li-Ion батарейки плотно оклеивайте скотчем, чтобы они не загорались, контактируя с другими батарейками.
Ограничения по количеству:
батарейки – до 20 шт. за 1 раз;
ртутьсодержащие лампы – до 5 шт. за 1 раз;
целые ртутные термометры – не более 3 шт. за 1 раз.
Как сдать?
Принимаем все перечисленное только от физических лиц.
Все отходы должны быть целыми и чистыми. Прием таких видов опасных отходов должен быть максимально безопасен для команд и посетителей станции.
Обратитесь к свободному консультанту в оранжевом жилете: он обязательно должен осмотреть все, что принесли на утилизацию.
ВАЖНО: Опасные отходы принимаем только на станции сортировки в определенные дни приема.
В рамках услуг УБС Курьер, УБС Uklon и Пластик Почтой такие отходы не принимаем.
Что делать с битыми/поврежденными ртутьсодержащими лампами и термометрами?
Правило 1. Не прикасайтесь голыми руками к разбитым лампам и термометрам. Шарики ртути аккуратно соберите в пакет или стеклянную банку с водой и плотно закройте. Тщательно осмотрите помещение, где разбились ртутьсодержащие предметы: посветите фонариком под мебелью, не закатилась ли ртуть туда. И обязательно позаботьтесь о том, чтобы в комнату не заходили дети или домашние животные, пока вы будете ее собирать.
Правило 2. Звоните как можно быстрее по номеру 101, если растерялись и не знаете, как поступать. Вас проконсультируют и помогут правильно утилизировать разбитые термометры и лампы.
P.S. Партнеры сбора: Киевская городская государственная администрация – КГГА и КП "Киевкоммунсервис", чей экобус будет забирать все опасные отходы.
Двигаться на турбоскорости к цели «Ноль отходов на свалках» можем только вместе с вами. Поддержите любимую станцию сортировки:
подарите нам свои кэшбеки в Monobank и внесите там же благотворительный взнос: нажимайте раздел «Другие платежи», затем — «Благотворительность», ищите зеленую бутылку УБС и следуйте подсказкам;
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