Екоактивісти закликають долучитися усіх, кому небайдужа доля нашої планети. Лише об'єднавшись ми зможемо досягти цілі "Нуль відходів на звалищах".

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Деталі

Автори ініціативи наголошують, що є окремі вимоги до кожного виду відходів. Так, ртутовмісні лампи й термометри мають бути:

цілими;

чистими;

запаковані в цупку картонну коробку чи пластиковий футляр.

Обмеження кількості: ртутовмісні лампи – до 5 штук за 1 раз; ртутні термометри – не більше 3 штук за 1 раз.

Що ж до батарейок, прийматимуть пальчикові, мізинчикові та літій-іонні (маркування Li-Ion). За один раз можна передати до 20 штук. Батарейки варто щільно обмотати скотчем, аби вони не займалися, контактуючи з іншими.

Зверніть увагу! Важливо дотримуватися усіх рекомендацій та, за потреби, звертатися до консультантів станції, аби не наражати себе та інших на небезпеку.

Станція розташована у Києві за адресою вулиця Саперно-Слобідська, 25 (неподалік метро Деміївська). Екоакція впроваджується за підтримки КМДА та КП "Київкомунсервіс". Організації нададуть екобус для збору небезпечних відходів.

Раніше скористатися послугами спеціальних мобільних пунктів могли мешканці Полтавщини та Львова. Рішення допомагає людям усвідомити важливість свідомого поводження з відходами. Майбутнє довкілля – в наших руках. Долучайтеся!

Повний текст публікації "Україна без сміття":

Небезпечні відходи: приймаємо безкоштовно, без реєстрацій, смс і попереднього запису.

Три дні — 3, 4 і 5 грудня.

Що приймаємо:

Ртутьвмісні лампи, термометри.

ВАЖЛИВО: приймаємо тільки цілі відходи, запаковані в цупку картонну коробку чи пластиковий футляр.

Батарейки пальчикові, мізинчикові та літій-іонні.

Шукайте на них маркування «Li-Ion».

ВАЖЛИВО: Li-Ion батарейки щільно обклеюйте скотчем, щоб вони не займалися, контактуючи з іншими батарейками.

Обмеження по кількості:

батарейки — до 20 шт. за 1 раз;

ртутьвмісні лампи — до 5 шт. за 1 раз;

цілі ртутні термометри — не більше 3 шт. за 1 раз.

Як здати?

Приймаємо все перелічене тільки від фізичних осіб.

Усі відходи мають бути цілими та чистими. Прийом таких видів небезпечних відходів має бути максимально безпечним для команди і відвідувачів станції.

Зверніться до вільного консультанта в помаранчевій жилетці: він обов’язково має оглянути все, що принесли на утилізацію.

ВАЖЛИВО: небезпечні відходи приймаємо тільки на станції сортування у визначені дні прийому.

У межах послуг «УБС Кур’єр», «УБС Uklon» і «Пластик Поштою» такі відходи не приймаємо.

Що робити з битими/пошкодженими ртутьвмісними лампами й термометрами?

Правило 1. Не торкайтеся голіруч розбитих ламп і термометрів. Кульки ртуті акуратно зберіть у пакетик чи скляну банку з водою та щільно закрийте. Ретельно огляньте приміщення, де розбилися ртутьвмісні предмети: посвітіть ліхтариком під меблями, чи не закотилася ртуть туди. І обов’язково подбайте про те, щоб до кімнати не заходили діти чи домашні тварини, поки ви її збиратимете.

Правило 2. Телефонуйте якнайшвидше за номером 101, якщо розгубилися й не знаєте, як діяти. Вас проконсультують і допоможуть правильно утилізувати розбиті термометри й лампи.

P.S. Партнери збору: Київська міська державна адміністрація - КМДА та КП "Київкомунсервіс", чий екобус забиратиме всі небезпечні відходи.

Рухатися на турбошвидкості до цілі «Нуль відходів на звалищах» можемо тільки разом із вами. Підтримайте улюблену станцію сортування:

подаруйте нам свої кешбеки у Monobank і зробіть там же благодійний внесок: тицяйте розділ «Інші платежі», потім — «Благодійність», шукайте зелену пляшку УБС і слідуйте підказкам;

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