Киевлянам предлагают сдать опасные отходы на переработку: где и когда

Социальный проект "Украина без мусора" предлагает жителям столицы бесплатно сдать опасные отходы на утилизацию. Организация будет принимать лампы, термометры и батарейки в течение трех дней – 3, 4 и 5 декабря.

Экоактивисты призывают приобщиться всех, кому небезразлична судьба нашей планеты. Лишь объединившись мы сможем достичь цели "Ноль отходов на свалках".

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Подробности

Авторы инициативы отмечают, что есть отдельные требования к каждому виду отходов. Так, ртутосодержащие лампы и термометры должны быть:

целыми;

чистыми;

упакованы в плотную картонную коробку или пластиковый футляр.

Ограничение количества: ртутосодержащие лампы – до 5 штук за 1 раз; ртутные термометры – не более 3 штук за 1 раз.

Что касается батареек, будут принимать пальчиковые, мизинчиковые и литий-ионные (маркировка Li-Ion). За раз можно передать до 20 штук. Батарейки следует плотно обмотать скотчем, чтобы они не загорались, контактируя с другими.

Важно соблюдать все рекомендации и, при необходимости, обращаться к консультантам станции, чтобы не подвергать себя и других опасности.

Станция расположена в Киеве по адресу улица Саперно-Слободская, 25 (недалеко от метро Демеевская). Экоакция осуществляется при поддержке КГГА и КП "Киевкоммунсервис". Организации предоставят экобус для сбора опасных отходов.

Ранее воспользоваться услугами специальных мобильных пунктов могли жители Полтавщины и Львова. Решение помогает людям осознать важность сознательного обращения с отходами. Будущее окружающей среды – в наших руках. Присоединяйтесь!

Полный текст публикации "Украина без мусора":

Опасные отходы: принимаем бесплатно, без регистрации, смс и предварительной записи.

Три дня – 3, 4 и 5 декабря.

Что принимаем:

Ртутьсодержащие лампы, термометры.

ВАЖНО: принимаем только целые отходы, упакованные в плотную картонную коробку или пластиковый футляр.

Батарейки пальчиковые, мизинчиковые и литий-ионные.

Ищите на них маркировку "Li-Ion".

ВАЖНО: Li-Ion батарейки плотно оклеивайте скотчем, чтобы они не загорались, контактируя с другими батарейками.

Ограничения по количеству:

батарейки – до 20 шт. за 1 раз;

ртутьсодержащие лампы – до 5 шт. за 1 раз;

целые ртутные термометры – не более 3 шт. за 1 раз.

Как сдать?

Принимаем все перечисленное только от физических лиц.

Все отходы должны быть целыми и чистыми. Прием таких видов опасных отходов должен быть максимально безопасен для команд и посетителей станции.

Обратитесь к свободному консультанту в оранжевом жилете: он обязательно должен осмотреть все, что принесли на утилизацию.

ВАЖНО: Опасные отходы принимаем только на станции сортировки в определенные дни приема.

В рамках услуг УБС Курьер, УБС Uklon и Пластик Почтой такие отходы не принимаем.

Что делать с битыми/поврежденными ртутьсодержащими лампами и термометрами?

Правило 1. Не прикасайтесь голыми руками к разбитым лампам и термометрам. Шарики ртути аккуратно соберите в пакет или стеклянную банку с водой и плотно закройте. Тщательно осмотрите помещение, где разбились ртутьсодержащие предметы: посветите фонариком под мебелью, не закатилась ли ртуть туда. И обязательно позаботьтесь о том, чтобы в комнату не заходили дети или домашние животные, пока вы будете ее собирать.

Правило 2. Звоните как можно быстрее по номеру 101, если растерялись и не знаете, как поступать. Вас проконсультируют и помогут правильно утилизировать разбитые термометры и лампы.

P.S. Партнеры сбора: Киевская городская государственная администрация – КГГА и КП "Киевкоммунсервис", чей экобус будет забирать все опасные отходы.

Двигаться на турбоскорости к цели «Ноль отходов на свалках» можем только вместе с вами. Поддержите любимую станцию ​​сортировки:

подарите нам свои кэшбеки в Monobank и внесите там же благотворительный взнос: нажимайте раздел «Другие платежи», затем — «Благотворительность», ищите зеленую бутылку УБС и следуйте подсказкам;

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