Отныне территория, на которой растет самые большие группировки можжевельника обыкновенного, будет охраняться. Следовательно, на ней запрещена вырубка деревьев.

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Детали

Достижения статуса природного леса удалось благодаря усилиям WWF-Украина. Решение принято ГП "Тетеревский лесхоз".

Всемирный фонд природы WWF Одна из самых влиятельных и самых некоммерческих природоохранных организаций в мире. Среди сторонников – более 5 миллионов человек. Имеет представительства в более чем 100 странах мира. Главная цель – остановить деградацию экосистем и наладить гармоничное сосуществование человека с природой. Для этого организация работает в направлении сохранения биоразнообразия планеты, популяризирует рациональное использование природных ресурсов и стремится уменьшить загрязнение окружающей среды.

Эксперты организации идентифицировали 15 участков естественных лесов в Киевской области. Их общая площадь составляет 149,6 гектара. Сейчас специалисты прилагают максимум усилий, чтобы предоставить им природоохранного статуса.

За 2021 год WWF-Украина удалось создать 47 пралесовых памяток природы, общая площадь которых составляет 5 406,7 гектара. Они расположены в Закарпатской, Черновицкой и Волынской областях. В том числе 3 достопримечательности – полесские. Они зафиксированы в пределах Маневицкого лесного хозяйства, а общая площадь – 95,5 гектара.

Полный текст публикации WWF-Украина:

В Киевской области официально появился первый природный лес! ГП "Тетеревский лесхоз" согласовало Вывод о принадлежности двух лесных участков в естественных лесов, идентифицированных WWF-Украина 2018 года. Это участки площадью 44,1 гектара, в пределах ландшафтного заказника местного значения "Яхнивський", на которых растет одно из крупнейших группировок можжевельника обыкновенного. Теперь на этих участках запрещены все виды рубок и лесная экосистема максимально защищена! А вы знали, что ценные леса находятся не только в Карпатах? На Полесье сохранились участки естественных лесов, приближенных к лесам. Особенностью ценных лесов Полесья является то, что большинство из них находятся на влажных или заболоченных территориях и представлены ольховыми, березовыми и сосновыми лесами. Здесь можно увидеть сказочные сосновые боры и таинственные ольховые болота, где возраст деревьев достигает 200 лет. В пределах Киевской области эксперты WWF-Украина идентифицировали 15 участков естественных лесов общей площадью 149,6 га. Сейчас продолжаются работы по предоставлению им охранного статуса С начала 2021 при содействии WWF-Украина было создано 47 пралесовых памятников природы в Закарпатской, Черновицкой и Волынской областях общей площадью 5406,7 га. Три памятника среди вновь является полесскими, в пределах Маневицкого лесного хозяйства, площадью 95,5 га. Хочешь защищать леса вместе с WWF-Украина? Присоединяйся к кампании и помоги нам сохранить ценные леса Украины https://wwf.ua/forests/ На фото: природный лес в пределах ландшафтного заказника местного значения "Яхнивський", ГП "Тетеревское лесное хозяйство"