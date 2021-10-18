Відтепер територія, на якій зростає найбільше угрупування ялівцю звичайного, охоронятиметься. Відтак, на ній заборонене вирубування дерев.

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Досягнення статусу природного лісу вдалося завдяки зусиллям WWF-Україна. Рішення прийняте ДП "Тетерівський лісгосп".

Всесвітній фонд природи WWF Одна з найвпливовіших та найбільших некомерційних природоохоронних організацій у світі. Серед прихильників – понад 5 мільйонів осіб. Має представництва у понад 100 країнах світу. Головна мета – зупинити деградацію екосистем та налагодити гармонійне співіснування людини з природою. Для цього організація працює в напрямку збереження біорізноманіття планети, популяризує раціональне використання природних ресурсів та прагне зменшити забруднення довкілля.

Експерти організації ідентифікували 15 ділянок природних лісів у Київській області. Їх загальна площа складає 149,6 гектара. Наразі фахівці докладають максимум зусиль, аби надати їм природоохоронного статусу.

За 2021 рік WWF-Україна вдалося створити 47 пралісових пам'яток природи, загальна площа яких складає 5 406,7 гектара. Вони розташовані у Закарпатській, Чернівецькій та Волинській областях. Зокрема 3 пам'ятки – поліські. Вони зафіксовані у межах Маневицького лісового господарства, а загальна площа – 95,5 гектара.

Повний текст публікації WWF-Україна:

В Київській області офіційно з'явився перший природний ліс! ДП "Тетерівський лісгосп" погодило Висновок про належність двох лісових ділянок до природних лісів, ідентифікованих WWF-Україна 2018 року. Це ділянки площею у 44,1 гектара, у межах ландшафтного заказника місцевого значення “Яхнівський”, на яких зростає одне з найбільших угруповань ялівцю звичайного. Відтепер, на цих ділянках заборонені всі види рубок і лісова екосистема максимально захищена! А ви знали, що цінні ліси знаходяться не лише в Карпатах? На Поліссі збереглися ділянки природних лісів, наближених до пралісів. Особливістю цінних лісів Полісся є те, що більшість з них знаходяться на вологих або заболочених територіях і представлені вільховими, березовими й сосновими лісами. Тут можна побачити казкові соснові бори та таємничі вільхові болота, де вік дерев сягає 200 років. У межах Київської області експерти WWF-Україна ідентифікували 15 ділянок природних лісів загальною площею 149,6 га. Наразі тривають роботи з надання їм охоронного статусу Від початку 2021 року за сприяння WWF-Україна було створено 47 пралісових пам'яток природи в Закарпатській, Чернівецькій та Волинській областях загальною площею 5406,7 га. Три пам’ятки серед новостворених є поліськими, у межах Маневицького лісового господарства, площею у 95,5 га. Хочеш захищати ліси разом з WWF-Україна? Приєднуйся до кампанії та допоможи нам зберегти цінні ліси України https://wwf.ua/forests/ На фото: природний ліс в межах ландшафтного заказника місцевого значення “Яхнівський", ДП “Тетерівське лісове господарство”