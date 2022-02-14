Китайские исследователи разработали новый пластик на белковой основе. Одно из главных преимуществ – пригодность к переработке.

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Что известно

Специалисты Китайской академии наук и Первого медицинского центра больницы общего профиля НОАК представили новые биопластики со свойствами, которые можно адаптировать в соответствии с определенными потребностями. Для этого они разработали два богатых лизином (аминокислота) белка и произвели их в бактериальных культурах:

ELP – полипептид, подобный белку соединительной ткани эластина. Прочный и эластичный; SRT – состоит из 5 полипептидов эластина и кристаллических сегментов кальмарного белка со структурой β-листа. Жесткий и механически прочный.

Преимущества материала

биоразлагаемый; биосовместимый; пластичный; обладает удачными механическими свойствами; способен хранить информацию.

К примеру, из такого нетоксичного пластика можно изготавливать детские игрушки. Он легко окрашивается пищевыми красителями. Кроме этого, материал можно применять для герметизации ран, ведь он оказывает кровоостанавливающее действие.