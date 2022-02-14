Китайские ученые создали экологичный пластик: из чего он состоит
Источник:Wiley Online Library
Пластик представляет огромную угрозу для окружающей среды и здоровья людей. По некоторым данным, ежегодно в океан попадает более 8 миллионов тонн пластиковых отходов.
Китайские исследователи разработали новый пластик на белковой основе. Одно из главных преимуществ – пригодность к переработке.
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Что известно
Специалисты Китайской академии наук и Первого медицинского центра больницы общего профиля НОАК представили новые биопластики со свойствами, которые можно адаптировать в соответствии с определенными потребностями. Для этого они разработали два богатых лизином (аминокислота) белка и произвели их в бактериальных культурах:
- ELP – полипептид, подобный белку соединительной ткани эластина. Прочный и эластичный;
- SRT – состоит из 5 полипептидов эластина и кристаллических сегментов кальмарного белка со структурой β-листа. Жесткий и механически прочный.
Преимущества материала
- биоразлагаемый;
- биосовместимый;
- пластичный;
- обладает удачными механическими свойствами;
- способен хранить информацию.
К примеру, из такого нетоксичного пластика можно изготавливать детские игрушки. Он легко окрашивается пищевыми красителями. Кроме этого, материал можно применять для герметизации ран, ведь он оказывает кровоостанавливающее действие.