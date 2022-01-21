Проекты-участники должны быть дружественными к окружающей среде. Речь идет об уменьшении выбросов парниковых газов или повышении эффективности потребления энергии.

Важно В Украине запускают конкурс "экофрендли" бизнес-идей

Какие преимущества проекта

Прежде всего, благодаря программе бизнес сможет усовершенствовать или финализировать "зеленую" инновацию. Полученные гранты помогут покрыть расходы, связанные с дизайном прототипов климатических технологий, сертификацией, тестированием, патентованием, разработкой IT компонентов, маркетинговыми услугами.

Кто может участвовать

К участию приглашают компании, которые:

разрабатывают или внедряют "экофрендли" решения;

зарегистрированы как юридическое лицо (частная компания) на территории Украины;

осуществляют свою деятельность в течение 1 года или больше;

могут предоставить софинансирование – не менее 25% от суммы гранта.

Важно! Подать заявку на участие можно по ссылке. Конечный срок – 28 февраля 2022 года.

Организаторы отмечают, что для потенциальных участников грантового конкурса каждый четверг будут проводить онлайн-консультации. Они будут касаться непосредственно проекта и особенностей заполнения заявки.

О проекте

"Климатические Инновационные Ваучеры" – это часть программы ЕБРР "Центр трансфера технологий и финансов в сфере изменения климата" (FINTECC), поддерживаемой ЕС в рамках инициативы EU4CLIMATE. В прошлом году шесть украинских компаний уже получили ваучеры на общую сумму около 240 000 евро. Они успешно внедряют экотехнологии, например: панели из переработанного пластика для интерьеров, сельскохозяйственные беспилотники, устойчивые жилые комплексы и т.д.