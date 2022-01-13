Конкурс организовывают Франкфуртское зоологическое общество и Агентство трансформаций M.CLASS. Подать заявку можно до 7 февраля 2022 года.

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Подробности

Кто может принять участие в конкурсе

Субъекты малого и среднего бизнеса, которые зарегистрированы в соответствии с действующим законодательством Украины и внедряют свою деятельность на целевых территориях проведения конкурса (населенные пункты, примыкающие к Национальному природному парку "Зачарованный край", Закарпатская область). Участвовать могут также физические лица/команды, имеющие жизнеспособные идеи и опыт в соответствии с условиями конкурса.

Основные требования

Отмечается, что бизнес-идеи должны:

внедряться на целевой территории конкурса;

соответствовать приоритетам конкурса;

быть дружественными к окружающей среде и приносить экономическую или социальную выгоду для целевой территории конкурса;

предусматривать определенное взаимодействие с Национальным природным парком "Очарованный край".

Речь идет об "экофрендли" туристических продуктах и локациях, крафтовом производстве, переработке продукции сельского хозяйства, выращивании и заготовке лекарственных трав и т.д.

В рамках конкурса предполагается:

Консультационная поддержка бизнес-экспертов в соответствующих областях. Разработка маркетинговых (промоциональных) материалов. Разработка и регистрация торговой марки. Проведение обучающих мероприятий. Улучшение материально-технической базы и закупка оборудования в соответствии с приоритетными направлениями деятельности.

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