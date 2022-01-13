Конкурс организовывают Франкфуртское зоологическое общество и Агентство трансформаций M.CLASS. Подать заявку можно до 7 февраля 2022 года.
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Подробности
Кто может принять участие в конкурсе
Субъекты малого и среднего бизнеса, которые зарегистрированы в соответствии с действующим законодательством Украины и внедряют свою деятельность на целевых территориях проведения конкурса (населенные пункты, примыкающие к Национальному природному парку "Зачарованный край", Закарпатская область). Участвовать могут также физические лица/команды, имеющие жизнеспособные идеи и опыт в соответствии с условиями конкурса.
Основные требования
Отмечается, что бизнес-идеи должны:
- внедряться на целевой территории конкурса;
- соответствовать приоритетам конкурса;
- быть дружественными к окружающей среде и приносить экономическую или социальную выгоду для целевой территории конкурса;
- предусматривать определенное взаимодействие с Национальным природным парком "Очарованный край".
Речь идет об "экофрендли" туристических продуктах и локациях, крафтовом производстве, переработке продукции сельского хозяйства, выращивании и заготовке лекарственных трав и т.д.
В рамках конкурса предполагается:
- Консультационная поддержка бизнес-экспертов в соответствующих областях.
- Разработка маркетинговых (промоциональных) материалов.
- Разработка и регистрация торговой марки.
- Проведение обучающих мероприятий.
- Улучшение материально-технической базы и закупка оборудования в соответствии с приоритетными направлениями деятельности.
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