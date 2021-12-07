В настоящее время в Нежинском детском доме-интернате проживает 107 воспитанников. Все они нуждаются в постороннем уходе, бытовом и медицинском обслуживании, образовательных и реабилитационных услугах.

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Мы хотим подарить минуты счастья деткам из интерната. Приглашаем посетителей приобщиться к сбору книжечек для детей, особенно нуждающихся во внимании и заботе,

– призывают организаторы.

Как присоединиться

Каждый желающий может поддержать детвору, лишенную родительской опеки. Так, нужно всего лишь приобрести книгу со скидкой 20% и подарить ее воспитанникам Нежинского дома-интерната. С подбором литературы для детей охотно помогут продавцы-консультанты. Акция продлится до 19 декабря.

Заметим, организаторы стремятся поблагодарить тех, кто решил приобщиться к благому делу. "Получая скидку на книги для детского дома, минус 20% стоимости будет распространяться и на покупку книг для вас", – объясняют в книжном магазине.