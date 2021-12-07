Наразі у Ніжинському дитячому будинку-інтернаті проживає 107 вихованців. Усі вони потребують стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування, освітніх та реабілітаційних послуг.

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Ми хочемо подарувати хвилини щастя діткам з інтернату. Запрошуємо відвідувачів долучитись до збору книжечок для дітей, що особливо потребують уваги та піклування,

– закликають організатори.

Як долучитися

Кожен охочий може підтримати дітлахів, які позбавлені батьківської опіки. Так, потрібно лише придбати книгу зі знижкою 20% та подарувати її вихованцям Ніжинського будинку-інтернату. З підбором літератури для дітей охоче допоможуть продавці-консультанти. Акція триватиме до 19 грудня.

Зауважимо, організатори прагнуть подякувати тим, хто вирішив долучитися до благої справи. "Отримуючи знижку на книги для дитячого будинку, мінус 20% від вартості буде розповсюджуватися і на покупку книг для вас", – пояснюють у книгарні.