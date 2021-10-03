Кофе, шоколад и специи, которые сегодня можно найти в каждом супермаркете, когда-то уже были предметами роскоши. Однако повышение температуры и увеличение осадков могут снова сделать их деликатесами.

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История может быть циклической

В цивилизации мая бобы какао были ценной валютой, ими платили рабочим, за них покупали товары на рынке. Испанские купцы привезли какао в Европу, где он стал популярной вкусностью в королевских дворах.

В 1828 году голландский химик Коенрад Йоханнес ван Хоутен изобрел метод обработки бобов какао щелочными солями. Так можно было получить порошок какао, который смешивали с водой. Шоколад стал доступным продуктом, который можно было производить массово.

Когда-то кофе также был малоизвестным деликатесом, который использовали для религиозных ритуалов в Эфиопии. Но в 17 веке западные торговцы привезли ароматный напиток в свои страны и начали продавать его в кавьярнях.

Однако сегодня шоколад и кофе снова могут стать дорогими и малодоступными. Причина этого – изменения климата. По исследованиям 2013 года, большие участки земли в Гане и Кот-д'Ивуаре могут стать непригодными для производства какао, если температура на Земле повысится на 2 градуса по Цельсию.

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Исследование 2015 показало, что изменения климата могут уничтожить половину земли, на которой выращивают кофе во всем мире. Другое исследование показывает, что площади, пригодные для выращивания кофе в Латинской Америке, могут уменьшиться на 88% к 2050 году.

В то же время специи уже несут на себе бремя изменений климата. Много осадков и влажность воздуха создают благоприятную среду для размножения таких вредителей, как тля, и болезней, например мучнистая роса.

Мясо может стать немодным

Зато причина того, почему мясо может стать предметом роскоши, несколько иная. Здесь все через изменение поведения потребителя. Ведь все больше людей переходят на растительную диету, чтобы уменьшить свой углеродный след.

Употребление мяса может стать социально неприемлемым, как курение, говорит старший исследователь глобального сельского хозяйства и продовольственной безопасности из Эдинбургского университета Питер Александр. "Может дойти до того, что съесть мяса с друзьями – это не классная дело".

Но дойти до этого непросто. Употребление мяса – это норма, это часть национальной идентичности. Отклониться от этого трудно,

– убеждена рофесорка социальной психологии из университета Глазго Эстер Папис.

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Такое уже было

Сейчас заказать омара в ресторане или подать его на вечеринке считают вершиной гастрономической изысканности. Впрочем, омар не всегда был пищей для гурманов.

В 18 веке состоятельные семьи не ели омаров. Ракообразных было так много на восточном побережье США, что их использовали в качестве удобрения или кормили ими заключенных. Политик с Кентукки Джон Рован както сказал: "Раковины омаров у дома – признак бедности и упадка".

На деликатес омара превратило развитие железной дороги в Соединенных Штатах. Ее руководство решило подавать омаров богатым пассажирам, которые не знали о плохой репутации морепродуктов. И омар им понравился. Блюдо вернулась в город, где его начали подавать в дорогих ресторанах. Так в конце 19 века омар закрепил за собой статус деликатеса.

Впрочем, решающую роль в том, чтобы сделать отдельные продукты предметом роскоши, играют их дефицит и цена.