Вырученные с аукциона деньги направят для оплаты оформления и транспортировки специального автобуса для тяжелобольных детей и детей с инвалидностью.

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Благотворительный аукцион

Кроме воспитанников Центра, к этой инициативе присоединились художники из Коломыи, Ивано-Франковска, Львова. А одну из картин передали художники из Германии.

Сегодня мне удалось приобрести две картины, а в целом – все лоты были проданы! Совместными стараниями нам удастся "поставить мечту на колеса"!

– заверил городской голова Коломыи Богдан Станиславский.



Благотворительный аукцион в Коломые / Фото Богдана Станиславского

Текст публикации Богдана Станиславского:

Благотворительный аукцион в рамках акции "Поставь мечту на колеса".

Сегодня в художественной галерее "Зодиак" прошел благотворительный аукцион. Лотами выступали картины, нарисованные воспитанниками Единого центра предоставления социальных и реабилитационных услуг. К этой инициативе также присоединились художники из Коломыи, Ивано-Франковска, Львова. А одну из картин передали художники из Германии.

Сегодня мне удалось приобрести две картины, а в целом – все лоты были проданы! Это и неудивительно, ведь полученные средства с аукциона используют для оплаты оформления и транспортировки специального автобуса, перевозящего детей с инвалидностью, онкобольных и зависимых от диализа. Спасибо каждому человеку, который присоединился к этому аукциону. Совместными стараниями нам удастся "поставить мечту на колеса"!